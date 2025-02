Sanremo 2025, Michelangelo Giordano: “Brunori? Cantautorato che mancava” | VIDEO

StrettoWeb

Il cantautore reggino Michelangelo Giordano torna a Sanremo. Il giovane artista, che ha più volte sfiorato l’Ariston, sarà presente con 3 appuntamenti live in città in cui presenterà a a Radio e TV, ci sarà la canzone “Piovono bombe”, brano che sembra quasi un romanzo ambientato in luoghi di guerra e che racconta il dramma del conflitto armato visto attraverso gli occhi di due persone che si amano e, nell’amore, cercano la forza ed il coraggio di vivere, appunto, sotto le bombe.

Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Michelangelo Giordano ha dichiarato: “porterò un messaggio di pace che in questo momento storico è molto importante. Anche noi artisti abbiamo la responsabilità di smuovere le coscienze di chi ascolta“.

Dal punto di vista delle canzoni in gara, Giordano spiega: “il ritorno di Carlo Conti ha alzato il livello musicale. Ci sono state proposte interessanti, da riascoltare. Anche il nostro calabrese Brunori Sas ha dato un messaggio cantautorale forte che mancava già da un po’. Per me è importante, sono un cantautore, quindi sto molto attento alla tendenza cantautorale che abbiamo un po’ perso“.

E su un possibile futuro in gara, Michelangelo Giordano ammette: “abbiamo sfiorato l’Ariston più volte: prima con Gianni Morandi e Sanremo Social, in finale con il programma di Rai 1; poi con la spiacevole vicenda di Area Sanremo. Non si sa mai cosa ci riserva il futuro: noi siamo qui, pronti, la chitarra è già in spalla“.

