Sanremo 2025: la scaletta della serata cover, ospiti e co-conduttori

Sanremo 2025 si avvia verso il rush finale. La 75ª edizione del Festival fa il pieno di ascolti e guarda alle ultime due giornate, solitamente le più attese ed entusiasmanti, con grande ottimismo. In attesa della finalissima del sabato, questa sera, venerdì 14 febbraio, occhi e orecchie puntate sulla serata cover, uno dei momenti più iconici di ogni edizione. Tanti i duetti particolari proposti, alcuni dei quali, per la prima volta, avverranno fra artisti in gara che uniranno le forze per una notte che farà classifica a sé.

Tantissimi gli ospiti famosi che si uniranno ai cantanti, altrettanto famose le cover scelte dai 29 artisti in gara con celebri omaggi a Fabrizio De Andrè, Pino Daniele e Lucio Battisti fra i tanti. Il più atteso? Ovviamente Topo Gigio che duetterà con Lucio Corsi.

La scaletta della serata cover di Sanremo 2025

Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco” Modà con Francesco Renga “Angelo” Clara con Il Volo “The sound of silence” Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia” Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway” Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu dipinto di blu” Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you” Irama con Arisa“Say Something” Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia” The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè” Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce” Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way” Francesco Gabbani con Tricarico“Io sono Francesco” Giorgia con Annalisa “Skyfall” Simone Cristicchi con Amara “La cura” Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive” Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo” Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è” Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore” Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città” Massimo Ranieri con Neri Per Caso “Quando” Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga “Un tempo piccolo” Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà” Fedez Con Marco Masini “Bella stronza” Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä” Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa “Aspettando il sole / Amore de mi vida”

Gli ospiti della serata cover di Sanremo 2025

Il grande annuncio della conferenza stampa di oggi riguarda la presenza, dell’ultimo minuto, di Roberto Benigni che farà un grande annuncio. Fra gli ospiti della serata cover ci saranno Paolo Kessisoglu (del duo Luca e Paolo) insieme alla figlia: parleranno della realtà degli hikikomori, i giovani che si rinchiudono in se stessi e nelle loro stanze auto-escludendosi dalla vita sociale. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo canteranno Benji e Fede.

I co-conduttori della serata cover di Sanremo 2025

Ad affiancare Carlo Conti sul palco, in qualità di co-conduttori, ci saranno Mahmood, cantante che ha già vinto 2 volte il Festival di Sanremo con “Soldi” in singolo e in coppia con Blanco con la canzone “Brividi”; e Geppi Cucciari, presentatrice e attrice. Entrambi condividono origini sarde.

