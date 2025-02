Sanremo 2025, la scaletta della finale: ospiti e co-conduttori

StrettoWeb

Siamo arrivati alla finale! Sanremo si appresta a vivere l’ultimo dei 5 appuntamenti della 75ª edizione, quello più importante di tutti. Questa sera, all’Ariston andrà in scena la finale di Sanremo 2025 e verrà eletto il vincitore della kermesse ligure. Davvero difficile pronosticare un favorito: Giorgia, vincitrice della serata cover e favorita della vigilia, è insidiata da Achille Lauro e Olly, i due più accreditati ai quali si aggiungono le sorprese Brunori e Lucio Corsi.

La scaletta della serata finale di Sanremo 2025

Francesca Michielin Willie Peyote Marcella Bella Bresh Modà Rose Villain Tony Effe Clara Serena Brancale Brunori Sas Francesco Gabbani Noemi Rocco Hunt The Kolors Olly Achille Lauro Coma_Cose Giorgia Simone Cristicchi Elodie Lucio Corsi Irama Fedez Shablo ft Guè Joshua, Tormento Joan Thiele Massimo Ranieri Gaia Rkomi Sarah Toscano

Gli ospiti della serata finale di Sanremo 2025

Il dj Gabri Ponte che ha firmato la sigla “Tutta l’Italia” sarà ospite nell’ultima serata di Sanremo 2025. Sul palco salirà anche Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina colto da malore durante Fiorentina-Inter. Antonello Venditti riceverà il Premio alla carriera. Presenti Alberto Angela e Vanessa Scalera. Ritornerà Bianca Balti per la consegna dei premi e anche Mahmood per presentare il suo ultimo singolo “Sottomarini”. Dal Suzuki stage si esibirà “Tedua”, in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.

I co-conduttori della serata finale di Sanremo 2025

Al fianco di Carlo Conti per la serata finale di Sanremo 2025 ci saranno Alessia Marcuzzi, famosa conduttrice tv, e Alessandro Cattelan, fin qui conduttore del Dopo Festival ‘promosso’ sul palco dell’Ariston per l’ultima serata.

