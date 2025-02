Sanremo 2025, Brunori: “una rivalsa per la mia Calabria”

StrettoWeb

Terzo posto a Sanremo 2025 e premio Sergio Bardotti per il miglior testo dell’intera competizione. La 75ª edizione del Festival è stata l’edizione di Dario Brunori Sas, cantautore cosentino che ha conquistato il pubblico dell’Ariston e milioni di italiani da casa con la sua “L’albero delle noci“, dedicata alla figlia Fiammetta. Un grande risultato e una splendida soddisfazione per Brunori che si è fatto conoscere al grande pubblico dopo tanti anni di carriera.

Un grande traguardo anche per la Calabria, come spiegato dallo stesso Brunori nel day after della finale: “inaspettato, una grande gioia. Sono molto contento di questo e dell’energia positiva intorno a me e anche per la Calabria, una regione che non è mai rappresentata e se lo è viene rappresentata, ahinoi per motivi reali di cronaca, per cose brutte. Sono contento che c’è stata quel minimo di rivalsa di cui ha bisogno“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.