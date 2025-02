StrettoWeb

Sanremo 2025 si avvia verso la fine ma Carlo Conti ha ancora qualche asso nella manica da svelare al momento giusto. Le sorprese non sono ancora finite. Ai tanti annunci che si sono susseguiti nei giorni precedenti al Festival se ne aggiunge uno nel bel mezzo della kermesse. Nella conferenza stampa di quest’oggi, tenutasi alle ore 12:00, il direttore artistico del Festival ha annunciato la presenza di Roberto Benigni.

Una novità non programmata alla vigilia del Festival che lo stesso Carlo Conti ha spiegato essere dell’ultimo minuto, tanto da dover lasciare la conferenza stampa in anticipo per accordarsi con lo stesso Benigni su cosa fare. Il comico toscano farà un annuncio importante sul quale non sono stati rivelati dettagli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.