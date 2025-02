Sanità in Calabria, domani la visita del presidente della Fondazione Gimbe

StrettoWeb

Domani, giovedì 13 febbraio, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, sarà in Calabria, in visita presso la Cittadella regionale di Catanzaro, per una giornata di incontri sui temi della sanità. Alle ore 14.30 Cartabellotta parteciperà ad un tavolo tecnico – che si riunirà presso la sala Giunta – insieme al presidente della Regione e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, ai sub-commissari, Ernesto Esposito e Iole Fantozzi, al direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, al direttore generale del Dipartimento Salute e Welfare, Tommaso Calabrò, e alla consulente del presidente in tema di Pnrr ed edilizia sanitaria, Licia Petropulacos.

Conferenza stampa

Successivamente, alle ore 15.30, seguirà una conferenza stampa – presso la sala conferenze del dodicesimo piano – durante la quale il dott. Cartabellotta illustrerà le analisi effettuate dalla Fondazione GIMBE sugli adempimenti LEA della Regione Calabria.

