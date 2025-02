Sanità in Calabria, altro affondo del PD: “preoccupati dal disastro Occhiuto, ha fallito”

StrettoWeb

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Calabria esprime, nuovamente, grave preoccupazione per le condizioni del sistema sanitario calabrese, dopo i dati diffusi dal Ministero della Salute e rilanciati dai media. “I dati forniti dal Ministero della Salute nell’ultima verifica sulla sanità regionale – si legge in una nota diffusa dal gruppo dem – confermano il disastro della sanità in Calabria che continua a occupare l’ultimo posto in Italia per i livelli essenziali di assistenza. Secondo il rapporto del Ministero, la regione ha fatto un passo avanti con un incremento di circa 4,92 punti nella performance ospedaliera, ma la carenza di servizi sul territorio e la mancanza di adeguate politiche di prevenzione continuano a mettere a dura prova i cittadini calabresi”.

“In buona sostanza il Ministero conferma totalmente tutte le nostre preoccupazioni rispetto al fallimento della gestione Occhiuto soprattutto per quel che riguarda la medicina del territorio – continua la nota stampa del gruppo del Pd – il piccolo miglioramento nelle cure ospedaliere viene completamente cancellato dalle enormi lacune nelle strutture territoriali, che rimangono inadeguate a garantire un accesso tempestivo alle cure per tutte le persone, in particolare nelle aree più periferiche”.

“La gestione della sanità da parte del presidente e commissario Occhiuto, nonostante gli annunci, ha fallito nel fornire risposte concrete. Le politiche per il potenziamento delle strutture territoriali e la prevenzione, che sono fondamentali per ridurre la pressione sugli ospedali e garantire il diritto alla salute a tutti i calabresi, sono praticamente assenti. Ribadiamo la necessità urgente di una riforma sanitaria organica, che veda un investimento significativo nelle strutture territoriali, nei servizi socio-sanitari e nella prevenzione, pilastri che, se trascurati, continueranno a tenere in emergenza la sanità calabrese”, si chiude la nota.

