La Proloco di San Lorenzo e la Giornata del Cuore: accertamenti gratuiti di prevenzione per i cittadini

La neo costituita Proloco San Lorenzo 2024 dà il via alle attività organizzando la prima edizione de “La Giornata del Cuore”. Nella piazza della SS. Trinità di Marina di San Lorenzo (RC), domenica 9 febbraio i volontari della Proloco e della Misericordia di Melito Porto Salvo hanno consentito ai numerosi cittadini intervenuti, di poter usufruire di accertamenti gratuiti di prevenzione. Nello specifico, sono stati rilevati alcuni parametri vitali ed è stato eseguito l’elettrocardiogramma. I cittadini sono stati esaminati in ordine di arrivo dopo essere stati censiti dai volontari della Proloco e tutto si è svolto in modo ordinato e sereno.

L’iniziativa nasce dalle esigenze di un territorio che purtroppo si sta spopolando e che è abitato per lo più da persone anziane che spesso non hanno i mezzi per poter fare quella prevenzione che è indispensabile nella salvaguardia della salute. Purtroppo ultimamente i problemi cardiaci hanno riguardato trasversalmente persone anziane e anche giovani e giovanissimi, di notizie ne sono piene le pagine di cronaca.

Le parole della Presidente Francesca Pizzi

“Abbiamo voluto – afferma la presidente Francesca Pizzi – dare un contributo alla nostra comunità cominciando da quelle che rappresentano necessità prioritarie proprio perché riguardano la salvaguardia della salute”.

“Un ringraziamento particolare al dott. Neri (cardiologo), al socio della Proloco Totò Zumbo, infermiere di professione che ha prestato gratuitamente il suo servizio, un ringraziamento a Francesco Vadalà, Governatore della Misericordia che ci ha raccontato come questa attività viene svolta anche in molte altre piazze poiché rientra in un progetto di prevenzione promosso dal Ministero della Salute; grazie dunque a tutti i volontari che hanno prestato il loro servizio gratuitamente incarnando il motto della neonata Proloco del “CCHIÙ SIMU e CCHIÙ VALIMU”, e al Commissario del Comune di San Lorenzo Francesco Picone che ha concesso il Patrocinio all’iniziativa”.

