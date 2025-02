Sabato l’assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza

StrettoWeb

Sabato 15 febbraio 2025, gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza (OPI) si riuniranno per la loro attesa assemblea annuale presso l’Hotel San Francesco. Appuntamento alle ore 8,30. Questo evento è un’opportunità fondamentale per gli infermieri di confrontarsi, discutere le novità e le sfide della professione e pianificare il futuro del settore sanitario nella regione.

L’assemblea sarà guidata dal presidente Fausto Sposato, che ha espresso grande entusiasmo per l’evento.

Innovazioni nella medicina rigenerativa

Tra gli argomenti principali ci saranno le recenti innovazioni nella medicina rigenerativa, le nuove normative e i corsi ECM, oltre che i numeri del bilancio dello scorso anno e soprattutto gli obiettivi del 2025. Gli iscritti potranno anche partecipare a workshop e sessioni di formazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze professionali e di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nel campo dell’infermieristica. L’evento rappresenta un’importante occasione di networking e di scambio di esperienze tra i professionisti del settore.

“L’assemblea annuale dell’OPI di Cosenza è un evento che mette in luce l’importanza della collaborazione e del continuo sviluppo professionale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità superiore ai cittadini della Calabria”, assicurano dal direttivo dell’Ordine.

Al termine dell’assemblea, poi, spazio al primo evento formativo dell’anno: “Gold standard. In medicina rigenerativa” con la presenza, oltre che del presidente Sposato, anche di Luigi Madia, Michele Ruggiero, Giuseppe Ferraro, Santina Straface, Adriana Imbrogno, Gaetano Stabile, Luigi Cupelli e Giovanna Scarcello. Previsti 6 crediti Ecm.

