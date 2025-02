Ryanair e le grandi novità in Calabria, Talerico si esalta: “15 milioni di investimento e 300 nuove assunzioni”

StrettoWeb

“In Calabria Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi un’importante novità per il Sud Italia: la costruzione dei suoi primi due hangar presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Questo progetto si inserisce nel piano strategico della compagnia, approvato dall’ENAC all’inizio di quest’anno, che prevede un investimento complessivo di 15 milioni di euro e la creazione di 300 nuovi posti di lavoro nella Regione Calabria, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto qualificato”. Così in una nota il Consigliere Regionale Antonello Talerico si dice soddisfatto dell’annuncio di Ryanair.

I nuovi hangar

“I nuovi hangar, modernissimi e dotati di 2 baie su una superficie di 8.100 m², saranno destinati a una vasta gamma di operazioni, dalle attività di manutenzione di base a interventi più complessi. Con l’espansione della flotta di Ryanair, che crescerà fino a 800 aeromobili entro il 2034, questi hangar rappresentano un elemento cruciale per supportare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni della compagnia. Questo investimento da 15 milioni di euro non solo rafforza la presenza di Ryanair in Calabria e in Italia, ma stimola anche la crescita economica locale, creando posti di lavoro e rafforzando le infrastrutture regionali. Il progetto conferma l’impegno della compagnia verso la Calabria, una regione che sta vivendo una continua e positiva evoluzione”.

“La presentazione ufficiale dei piani per i nuovi hangar all’Aeroporto di Lamezia Terme avverrà nei prossimi giorni, con l’inizio dei lavori previsto nei mesi successivi. L’annuncio di Ryanair si inserisce anche nell’ambito di un’operazione più ampia che porterà a un operativo record per l’estate 2025, dimostrando l’importanza crescente della Calabria come hub strategico per il trasporto aereo”, dice ancora il Consigliere.

I complimenti a Occhiuto

“Un grande lavoro del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che con il suo costante impegno e supporto in favore dello sviluppo delle infrastrutture locali e del settore dei trasporti, continua a portare benefici tangibili per l’economia calabrese. Questo investimento è la conferma che la visione e la dedizione nel promuovere la regione stanno dando i loro frutti, con risultati concreti e duraturi per il territorio. Stiamo tentando di rilanciare la Calabria, per farlo abbiamo bisogno di tutti e di una nuova mentalità ed approccio che ci renda liberi e produttivi”, ha concluso Talerico.

