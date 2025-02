Rugby, il C.A.S. Reggio Calabria batte il San Gregorio di Catania anche nel ritorno

StrettoWeb

Il C.A.S Reggio Calabria supera il San Gregorio di Catania anche nella partita di ritorno. Dopo la sconfitta subita a Reggio Calabria per 41-7 ad inizio mese, i siciliani aspettavano questa partita per riscattarsi. Alle 13.30, al Polivalente di Catania, inizia il confronto con i reggini, che partono forte, tanto da realizzare la prima metà con Frezza al 16′ e subito dopo con Gonzales al 20′ (trasformata da Riso). Al 25′ altra meta della terza linea fi Confido, rientrato tra le fila proprio in questa partita. E si va sul 17-0 per i ragazzi di mister Poma.

La partita

I catanesi non ci stanno, non era la partita che avevano programmato, e di fronte al proprio pubblico non potevano subire questa umiliazione. Così, ecco subito la reazione degli etnei, che al 28′ accorciano le distanze con una meta trasformata. Subito dopo, al 30′ realizzano poi un calcio di punizione, portandosi sul 10 a 17. Con questo punteggio finisce il primo tempo.

Nel secondo tempo sono ancora i reggini ad andare in meta per ben due volte, al 56′ e al 68′, con il capitano Imbalzano, portando il punteggio sul 27 a 10 per la squadra calabrese. A questo punto, i padroni di casa cercano in tutti i modi di ribaltare il risultato e riescono ad andare in meta al 72′ e al 78′, ma non basta; due minuti dopo l’arbitro decreta la fine dell’incontro sul punteggio di 20 a 27 e i ragazzi del presidente Rositano portano a casa la quinta vittoria consecutiva.

Da sottolineare anche il rientro del centro Cangemi, che ha portato maggiore esperienza nei trequarti. Hanno giocato per il C.A.S: Errahouly, Dela Cruz, Riso, Frezza, Cangemi, Gonzales, Mangiola, Imbalzano, Labate, Confido, Mazzitelli V., Maesano, Hliwa, Mazzitelli G., Barrionuevo, Stilo, Logiudice, Battaglia, Siclari, Domingo, Genovese, Pedullà.

