Studenti e Intelligenza Artificiale: il Rotary Club Locri premia le eccellenze della Locride

Nel tempo attuale in cui l’Intelligenza Artificiale fa da padrona, è necessario fare un’analisi della situazione, facendo conoscere limiti e rischi di un fenomeno che, se non gestito adeguatamente, rischia di sostituire l’essere umano. Su questa linea il Rotary Club International nella XIII edizione del Premio Nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica” 2023/2024, propose come tema “Intelligenza Artificiale a breve, tra opportunità, rischi e possibili illegalità. Viaggio verso l’ignoto: evoluzione o declino?”.

Promosso sul territorio dai vari Rotary Club, i Club Rotaract e i Club Interact, vide, per gli Istituti Scolastici della Locride, l’impegno della prof.ssa Maria Elisa Brancati, del Rotary Club di Locri per la diffusione del concorso per la categoria B, destinata alle scuole secondarie di secondo grado, vinse Sofia Marcellino, allieva del Liceo Scientifico Zaleuco, ora facente parte del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino.

Sofia è stata seguita nel suo percorso concorsuale dalla prof.ssa Rossella Fontana, referente per i Concorsi e le attività letterarie del Polo, insieme ad altri ragazzi partecipanti: Domenico Correale, Giorgio Digiovanni, Matteo Leonello e Nicita Irene. L’opera grafica vincitrice rappresenta un automa che aiuta un umano ad uscire da una botola, prendendolo per un braccio, per salvarlo da un gorgo che cerca di inghiottirlo.

Gli altri Istituti aderenti all’iniziativa, che hanno coinvolto, a suo tempo, gli allievi, sono stati: l’Istituto “Zanotti Bianco” con l’Istituto Turistico di Gioiosa Marina, con le docenti Maria Teresa Calautti ed Elisabetta Pantaleo; l’Istituto Tecnico Industriale “P. Mazzone” di Roccella Jonica con il prof. Daniele Albanese; i Licei Mazzini di Locri con la prof.ssa Cinzia Musitano, l’IPSIA di Siderno con le docenti Antonella Scabellone e Maria Katia Aiello.

La prof.ssa Brancati, venne delegata a rappresentare il Rotary stesso al ritiro del Premio, contemporaneamente per il Club di Locri e il Distretto 2102, con gli organizzatori del Premio la Past. Governor Maria Rita Acciardi e la prof.ssa Miryam Costa, in una cerimonia emozionante presso il Palazzo dell’Arsenale di Torino, dove illustri relatori istituzionali ringraziarono e sollecitarono gli studenti a guardare sempre avanti verso nuovi orizzonti, ma sempre all’insegna della Legalità e Cultura dell’Etica.

Tutti i lavori sancirono la vittoria dei giovani, della Scuola, della Riviera dei Gelsomini e della Calabria tutta, che tanto si impegna a diffondere la Legalità. Ed è così che venerdì 21 Febbraio il Grand Hotel President di Siderno ha ospitato un caminetto del Rotary, alla presenza del Presidente del Rotary Club di Locri, Dott. Vincenzo Tavernese, in cui il prof. Domenico Talia, dell’Università della Calabria ed ex allievo del Liceo Scientifico Zaleuco, ha relazionato sulla tematica “Dati, Intelligenza Artificiale ed Etica nel Futuro Digitale”.

L’alienazione tecnologica, ha sottolineato Talia, rischia di far regredire le capacità umane in quantità proporzionale all’aumentare delle capacità delle macchine in una sorta di compensazione o conservazione della conoscenza. Inoltre, il prof. Talia, ha messo in evidenza che i dati personali che noi cediamo a certi sistemi devono essere regolati da chiare normative che tutelino la privacy e la democrazia dell’intera Nazione.

Nel corso della serata, a cui erano presenti: il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, il Dirigente dell’IPSIA Gaetano Pedullà e il Dirigente Carmela Rita Serafino del Liceo Zaleuco, sono stati consegnati attestati di partecipazione a tutti i ragazzi che avevano aderito al concorso della precedente edizione, e un attestato di merito a Sofia Marcellino, che ha voluto spiegare cosa ha ispirato il suo lavoro. L’automa richiama quello di “Star Wars” C3PO che, in un futuro immaginario collabora con l’uomo, cercando di aiutarlo in situazioni complesse.

Il messaggio è stato chiaro: l’AI, in un prossimo futuro, diventerà indispensabile, per tirar fuori l’uomo da diverse circostanze difficili. Starà all’uomo non lasciarsi travolgere dall’impiego dell’AI, ma ricordarsi che essa è un mezzo, un aiuto, non una sua sostituzione. Un plauso a Sofia e a tutti i ragazzi che rendono orgogliosa la nostra terra. “Il successo nella creazione dell’Intelligenza Artificiale potrebbe essere il più grande evento nella storia umana. Purtroppo potrebbe anche essere l’ultimo, a meno che non impariamo ad evitarne i rischi”. (Stephen Hawking)

