A Roma la consegna dell’opera “La Madonna degli Artisti”: testimonial per la Calabria Livoti e Allera

StrettoWeb

200 Artisti e personalità nazionali ed internazionali, appartenenti al mondo dell’Arte, del Cinema, della Musica, della Moda, della Danza e del mondo della Cultura, saranno Uniti per “Mother”, la Madonna degli Artisti, opera scultorea creata e realizzata dal Maestro Giuseppe Fata. Un evento importantissimo che vede questa domenica a Roma, il 16 febbraio 2025, alle ore 12:00, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, una consegna ufficiale anche con una Santa Messa e inaugurazione presieduta da S.E. Rev.ma Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Chiesa degli Artisti nominato da Papa Francesco lo scorso dicembre.

L’opera vuole essere un omaggio di fede, bellezza e speranza per tutti i creativi universali, in occasione delle giornate del Giubileo degli Artisti. Scelti per questa consegna ufficiale, e come testimonial della Calabria, anche il presidente dell’Associazione Culturale “Le Muse” – Laboratorio delle Arti e delle Lettere, Giuseppe Livoti, giornalista e critico d’arte, e lo scultore dell’acciaio Cosimo Allera. Livoti ( che quest’anno festeggia 25 anni dalla fondazione de le Muse) ricorda come l’opera è il risultato di un progetto collettivo che ha visto coinvolti “noi che proveniamo da vari ambiti, tra cui arte, musica, cinema, moda e cultura e che ogni giorno rappresentiamo e promuoviamo bellezza con contenuti e scelte di campo che esulano dalla concezione della cultura mercificata ma che siamo per la cultura vera ed autentica”.

Le parole di Giuseppe Livoti

“Ognuno di noi abbiamo donato la nostra firma in digitale, che sarà applicata sul mantello aureo – scultoreo della Madonna, un affido della nostra attività e di ciò che rappresentiamo mettendo così in evidenza il profondo legame tra arte, fede e spiritualità. Lo scultore Allera promuove da anni il senso del sacro come lo dimostra nel Parco Respirart in Val di Fiemme fra le Dolomiti del Trentino con l’installazione in acciaio corten “Acutis” che invita l’osservatore a individuare le misteriose “autostrade del cielo” raccontate dal giovane beato Carlo Acutis, morto a soli 15 per una leucemia fulminante. Non di poco conto l’evento che assume una rilevanza particolare nel contesto del Giubileo degli Artisti, poiché riunisce in una chiesa rappresentativa e storica l’arte di un calabrese di eccellenza Giuseppe Fata che con – le sue teste scultura – ha rinnovato il senso di un percorso iniziato venticinque anni fa nell’ambito della moda, della haute couture in particolare”.

“Fata ha affiancato per lungo tempo Sergio Valente, noto hair stylist di fama internazionale, e con lui ho maturato una grandissima esperienza seguendolo in tutte le sfilate di alta moda sia in Italia che in Francia. Nel 2006, l’idea di sviluppare acconciature utilizzando i materiali più disparati e le forme più ricercate con riferimenti culturali e creativi quali Dante e la Divina Commedia o Caravaggio o La Gioconda di Leonardo da Vinci, teste richieste anche da artisti di fama mondiale coma Laura Pausini ed anche per coreografie a X Factor o W Rai2. Attesa dunque per lo svelo di questa scultura che sarà collocata all’interno della Cappella del Crocifisso della basilica, dove potrà essere ammirata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.