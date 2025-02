Roghudi, inaugurata una nuova Chiesa

StrettoWeb

“Le cose attese a lungo sono le più belle. Infatti, dopo diciassette anni, dal finanziamento ottenuto nel 2008 dall’amministrazione comunale guidata da Agostino Zavettieri e concesso dalla Regione Calabria – Giunta Loiero e dall’Assessore ai lavori pubblici, Luigi Incarnato: abbiamo una Chiesa. Occorre evidenziare che il decreto del finanziamento è stato firmato da un roghudese, ovvero dall’Ingegnere Salvatore Siviglia che va ringraziato per il suo costante interesse per la nostra comunità”. E’ quanto scrive in una nota Prof. Mario Maesano, già Vicesindaco del Comune di Roghudi. “Dopo anni costellati di vicissitudini e sacrifici finalmente la nuova Chiesa, intitolata a “Maria SS. Annunziata e San Nicola di Bari”, è stata consacrata dal Vescovo S.E. Mons. Fortunato Morrone – alla presenza del Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e di tutte le autorità invitate al rito di Dedicazione della Chiesa e dell’Altare della Nuova Chiesa. In questo arco di tempo, seppur con ruoli diversi, abbiamo avuto “la stessa missione: “non solo realizzare la nuova Chiesa ma dare testimonianza con le nostre vite”, ognuno contribuendo con ciò che sa fare meglio“, rimarca Maesano.

“Da ex Vicesindaco esprimo la mia gratitudine a tutta la comunità roghudese, all’attuale amministrazione comunale che ha portato a termine l’opera, a tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, ai Parroci che hanno retto la nostra Parrocchia, ai progettisti dell’opera, ai dipendenti comunali, agli operatori pastorali e a quanti hanno concorso alla crescita della nostra Comunità. Nessuno escluso. A chi non c’è più, ma è sempre con noi. Una comunità religiosa è, quindi, un esempio di famiglia, che condivide spazi, tempi e con un obiettivo comune. Significative sono state le parole pronunciate dal Vescovo durante l’Omelia: “la Chiesa deve essere la casa di tutti proprio in forza di Colui che l’ha fondata e della missione che ha ricevuto. Una Chiesa bella, frequentata da tutti per evitare che sia una cattedrale nel deserto”. Spero che la nuova chiesa sia il centro di un cammino di unità, comunione e missione. “La fede è credere ciò che ancora non vedi; la ricompensa per questa fede è vedere ciò che credi”. (Sant’Agostino)“, conclude Maesano.

