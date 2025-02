Rock Brewery, il birrificio messinese di Alessio Cafarella in stile Heavy Metal è grande protagonista alla Fiera di Rimini | INTERVISTA

StrettoWeb

“Rock” non si diventa ma bisogna nascerci. E’ così che un “ragazzone”, dallo sguardo limpido come il suo Mar Tirreno e originario di un borgo circondato dai Nebrodi e con la sua Rocca Marina da leggenda del X secolo, mette il suo ritmo interiore da metallaro al servizio del mondo brassicolo ed è anche l’unico siciliano a rappresentare l’Isola al “Beer & Food Attraction 2025” da ieri fino a martedì 18 febbraio, nel Quartiere Fieristico di Rimini. Il titolare di “Rock Brewery” Alessio Cafarella con la passione per le birre e la sostenibilità, l’Heavy Metal e il Rock progressivo ha instaurato un rapporto bellissimo con questa Fiera internazionale dell’Emilia Romagna dal 2018 e ha portato le sette etichette che caratterizzano la sua produzione nell’arco di nove anni (dal 2016).

L’imprenditore che è sempre vissuto a Brolo è un Mastro birraio laureato in Giurisprudenza che si è formato sul campo, andando in giro per gli stabilimenti brassicoli d’Italia e ha deciso di puntare su cavalli di battaglia che “sanno di percussioni e suoni spaziali”, timbrando le sue creature più recenti con i nomi “The End” di un anno fa (dal capolavoro tracciato da The Doors) e “Paranoid” dedicata ai Black Sabbath, nata invece due anni fa. Con orgoglio Cafarella ammette: “Ci sono anch’io a Rimini che spiego e racconto tutte le mie birre e i valori del mio impianto nello stand n. 200 del Padiglione A7, dove ci potete visitare, insieme al mio partner Bere Bene. Noi promuoviamo il consumo consapevole e responsabile, sosteniamo lo sviluppo della comunità locale e garantiamo la massima trasparenza nei processi produttivi. Tutto questo come indicatore di una Responsabilità Sociale”. Non a caso il patron di Rock Brewery ha abbondato il vetro per il confezionamento e tutte le sue birre sono in lattina per la capacità del riciclo all’infinito dell’alluminio al cento per cento secondo canoni di impatto ambientale. Una filosofia che adotta i principi delle 5R dell’economia circolare: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, rigenerare ed ottimizza le risorse energetiche con attrezzature a basso impatto.

Il contenitore di Cafarella non solo è l’unico birrificio siciliano presente tra gli oltre 600 espositori d’Italia ma fa parte anche di una cinquina autorevole della Trinacria, con tipologie agroalimentari diverse: BioInAgro Società Agricola di Licata (Agrigento) che produce bevande e succhi e ha vinto la Medaglia d’Oro per la Categoria Soft Drink; Paesano Srl di Niscemi (Caltanissetta) che realizza liquori dai migliori frutti (pistacchio, melagrana, ficodindia, carciofo e limone) e migliori fiori e vince il secondo posto per la Categoria Start Up e Innovazione tecnologica con il “Lorenzo Cagnoni Award” per la sua linea ricavata da prodotti di scarto siciliani; e poi Distillerie dell’Etna Fratelli Russo Srl di Santa Venerina (Etna) ed Agrumarie Riunite Siciliane Srl di Palermo.

Lo stile di Rock Brewery è sempre stato lo spirito del territorio messinese, trasferito al “Beer&Food Attraction 2025”. Le sue referenze sono sette/ otto, considerando le Speciali – Stagionali come quella estiva, di Natale etc. La prima in assoluto è stata “The Rock American Ipa”, con toni agrumati e floreali. Ogni birra è in grado di rispettare i meccanismi virtuosi prestabiliti con una mole produttiva di circa 30 – 40mila litri l’anno che equivale a 7mila litri (o 70 ettolitri) mensili (nelle stagioni calde anche 11mila litri ovvero da aprile a fine settembre). Dalla musica incorporata nelle etichette, ad arrivare sono anche quelle agganciate alle tradizioni regionali come la Carretta rossa (robusta e decisa con sfumature caramellate, pur sempre beverina che non impatta nel concetto della leggerezza) e la Testa di Moro (una Tripel meno dolce, definita “Hoppy Tripel” perché i classici luppoli continentali vengono sostituiti dai luppoli americani). “Beer & Food Attraction” per l’imprenditore Cafarella non è solo un’importante vetrina commerciale ma anche un’occasione per condividere l’ardore per la birra artigianale con altri appassionati. “La nostra partecipazione costante negli ultimi anni – commenta – testimonia il nostro impegno nel mondo della birra artigianale italiana e il nostro desiderio di crescere e confrontarci con le eccellenze del settore”.

Lui è un Home Brewer da quando aveva appena 16 anni, producendo cioè in casa per gioco. Il gioco diventa un’attività commerciale “più tardi da autodidatta in quanto – argomenta il titolare – prima le scuole di formazione non esistevano. Come dei veri musicisti rock, abbiamo sperimentato (io e la mia squadra), abbiamo fatto errori, imparato e migliorato le nostre ricette, fino a trovare la nostra ‘melodia’ perfetta”.

“Rock Brewery” si identifica come espressione di una ricerca e piacere autentici, proprio quando si inizia a suonare una chitarra. Organizza degustazioni e tour guidati, esclusivamente su prenotazione, nel suo sito che si trova al Quartiere Sant’Anna a Brolo. Questa storia riflette l’impegno nel creare non solo birra di qualità ma anche un’azienda dal forte senso ecologista che riverisce il tessuto in cui vive e lavora, proprio come una buona melodia rock che resta nel tempo.

Cafarella continua a scegliere la Fiera “Beer&Food Attraction” dato che si tratta di un appuntamento completo, nazionale ed internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home. Il titolare dello stabilimento brolese qui sfoggia la Qualità Senza Compromessi perché sa di utilizzare un sistema di osmosi all’avanguardia per estrarre acqua purissima, di personalizzare il profilo dell’acqua (90% della birra) per ogni stile di birra e di selezionare accuratamente materie prime d’eccellenza

La dote produttiva attuale permette di mantenere un controllo qualitativo elevato su ogni lotto e caldeggiare la referenza Ammiraglia – la prima nata – “The Rock” che è un’American Pale Ale, quella che rispecchia di più l’azienda e il modo di approcciarsi all’esistenza e alla voglia di conoscere sempre di più l’universo attraverso la birra.

