Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello arriva il più amato sassofonista al mondo

È il sassofonista più famoso al mondo, torna in dal vivo in Italia e lo fa nei posti più suggestivi ed esclusivi. Compreso il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), dove Jimmy Sax si esibirà in concerto il prossimo 7 agosto nell’ambito dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria. Jimmy Sax arriverà a Roccella Jonica per l’unica data calabrese di quelle che lo vedranno accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. I fortunati che assisteranno a questi esclusivi concerti potranno ammirare dal vivo Jimmy Sax suonare le hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato Platino in Italia) e “Time” (certificato Oro in Italia), e tutti i brani del suo ultimo album “Million Miles”, un tour estivo che lo poterà ad esibirsi in altre località storiche in Italia.

Chi è Jimmy Sax

Francese di origine, Jimmy Sax intrattiene folle di tutto il mondo sin da quando era giovanissimo con il suo inseparabile sassofono. Performer carismatico si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citarne alcune, affiancato dal manager Tony Ciotola, Ceo di Wonder Manage. E nel biennio tra il 2022 e il 2024 ha registrato oltre 200mila spettatori nel suo tour europeo. Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e circa 450 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, il cui video vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Programma

Il suo nome si va ad aggiungere alla già importante programmazione del Roccella Summer Festival: Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto). I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

