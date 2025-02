Roccella, incontro tra gli aderenti al “Patto per la Lettura”

StrettoWeb

L’assessore alla Cultura, Rossella Scherl comunica che il Comune di Roccella Jonica ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026. Questo titolo è stato attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura, d’intesa con l’ANCI e dal Ministero della Cultura. “Attraverso questo riconoscimento dobbiamo -dice l’assessore- promuovere, insieme, politiche di diffusione del libro, della cultura e realizzare iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura, al fine di avere una crescita socio culturale della nostra comunità e del nostro territorio”.

Incontro

Per questa ragione Martedi 11 di Marzo alle ore 18,00 al Convento dei Minimi, ci sarà un incontro, dove vengono invitate tutte le Associazioni locali e gli Istituti Scolastici e quindi con tutti gli aderenti, i sottoscrittori il “Patto per la Lettura” per pianificare le attività.

