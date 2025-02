La Riviera dei Gelsomini ha partecipato con successo alla Bit di Milano

StrettoWeb

Anche quest’anno la Riviera dei Gelsomini ha partecipato con grande successo alla Bit di Milano, che si è svolta dal 9 all’11febbraio nei nuovi spazi fieristici di Rho. La Borsa Internazionale del Turismo è stata un’importante opportunità per promuovere la Calabria, attirando non solo appassionati di viaggio, ma anche operatori del settore provenienti da tutto il mondo. Per molti, è stata una scoperta, mentre altri hanno avuto modo di approfondire la conoscenza della regione.

La RdG ha partecipato all’evento rappresentata dal consorzio Jonica Holidays e dai suoi operatori, che hanno illustrato e distribuito materiale informativo sul territorio, suscitando grande interesse da parte di buyer e visitatori. Quest’anno è stato particolarmente fortunato per la Calabria, per tanti motivi. Lo stand regionale è stato tra i più apprezzati e belli dell’intera fiera. Elevato numero di richieste da parte di turisti e operatori, entusiasti di entrare in contatto con gli operatori di JH.

