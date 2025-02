Catanzaro: torna in libertà il Prof. Domenico Britti, indagato nell’operazione Gracale

StrettoWeb

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, ha accolto le tesi difensive proposte con il riesame avverso l’ordinanza cautelare che aveva coinvolto l’UMG, addirittura annullando i capi di incolpazione più gravi, ovvero il capo 1 (ex art. 416 c.p., associazione a delinquere) ed il capo 38 (ex artt. 110, 319 e 321 c.p., reato di corruzione).

Il Tribunale di Catanzaro ha pertanto escluso che il prof. Britti si sia associato per commettere una serie indeterminata di reati di corruzione, falso e truffa ai danni dello Stato. E’ stato annullato altresì il capo di incolpazione con cui veniva contestato al Prof. Britti di avere conseguito un beneficio economico pari a 16.165,00 euro.

Le parole di Talerico

“Per difendere il Prof. Britti – riferisce l’Avv. Talerico – abbiamo utilizzato atti importanti già nella disponibilità dello stesso PM, tra cui la relazione del consulente tecnico del PM, con cui all’esito delle ispezioni si concludeva che lo stabilimento utilizzatore degli animali ai fini della sperimentazione ubicato a Germaneto ed a Borgia garantivano il benessere degli animali, contrariamente da quanto invece era stato sostenuto dalla Procura”. L’Avv. Talerico ha altresì riferito che dalla lettura dei brogliacci e delle intercettazioni emergerebbero “gravi elementi che potrebbero mettere in discussione anche alcune fonti di prova testimoniale e, che potrebbero essere portati all’attenzione della stessa Procura della Repubblica“.

