I risvolti dell’intelligenza artificiale nel giornalismo e nella legalità, convegno a Barcellona Pozzo di Gotto

Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro culturale “L’intelligenza artificiale tra giornalismo e aspetti giuridici, verso un approccio etico” a Barcellona PG nei pressi del Parco Maggiore La Rosa. Un incontro voluto dall’associazione culturale il Tirrenico, presieduta dal giornalista Santi Cautela, direttore del giornale il Tirrenico ed esperto di comunicazione, per fare il punto della situazione a 6 mesi dall’ingresso del regolamento europeo sull’IA. Insieme a lui i relatori: l’On. Tommaso Calderone, membro della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, avvocato ed esperto di diritto, l’avvocato penalista Diego Lanza, consulente parlamentare e cassazionista, l’ingegnere informatico Roberto Consalvi, consulente informatico forense per i tribunali.

Le parole di Calderone

L’On. Calderone ha relazionato sulle proposte di modifica del disegno di legge che arriverà in commissione giustizia – su input della commissione europea a seguito del AI ACT – sul tema dell’IA e successivamente ha passato in rassegna i profili di diritto penale rilevanti come ad esempio l’utilizzo dell’IA nel velocizzare i procedimenti in tribunale. A seguire il giornalista Santi Cautela ha relazionato sulle applicazioni dell’IA dalla robotica alla medicina facendo un focus sul giornalismo, dalle fake news agli aspetti eticamente controversi legati all’intelligenza artificiale insistendo sulle opportunità offerte dalla tecnologia ma soprattutto sui suoi sviluppi futuri. Sul tema etico si è incentrato l’intervento dell’Avvocato Diego Lanza che ha sottolineato la mano creativa umana nei processi intellettuali. Un approccio extra-giuridico che invita alla prudenza e alla valorizzazione dei profili umani sulla IA. L’Ingegnere informatico Roberto Consalvi ha portato esempi della sua attività come perito forense, mostrando video realizzati con l’intelligenza artificiale e deep fake generati con i software ormai alla portata di tutti. Un viaggio complesso e consapevole in quella che è una vera e propria rivoluzione che deve mettere sugli attenti gli operatori di settore, i giuristi in tema di privacy e copyright e i giornalisti per la salvaguardia dell’informazione.

L’evento è stato promosso dall’associazione culturale il Tirrenico presieduta da Santi Cautela.

