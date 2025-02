Vince un set e poi si spegne: Domotek Volley ko 3-1 a Gioia del Colle

StrettoWeb

Big match in alta classifica nella 20ª Giornata di Serie A3. Il girone blu si apre con lo scontro per il secondo posto, in anticipo al sabato pomeriggio, fra Gioia del Colle terza a 34 punti e Domotek Volley Reggio Calabria seconda a quota 35. Appena una lunghezza di distanza a separare due delle migliori squadre dell’intero torneo che vogliono chiudere la regular season nella miglior posizione possibile.

La Domotek Volley non riesce a ripetere quanto di buono visto contro Castellana Grotte (avversario di caratura minore, va detto), strappa un set ai pugliesi ma si spegne alla distanza. Inizio molto grintoso dei reggini che inseguono nel punteggio, ricuciono il gap e grazie a un muro di Zappoli (non ancora al meglio) firmano il primo punto per 24-26.

Lo schiaffo sveglia definitivamente Gioia del Colle che domina il secondo set 25-18 e anche il terzo nel quale la Domotek prova a rientrare ma si ferma sul 25-19 rendendo solo meno amaro il passivo. Niente da fare anche nel quarto set, quello decisivo per l’esito dell’incontro e per l’eventuale punto da raccogliere in caso di sconfitta: il ko arriva 25-18, con il punteggio finale di 3-1. Reggini a mani vuote. Ora un turno di pausa per la Coppa Italia e poi un’altra trasferta sul campo di Lecce: obbligatorio non demordere e rialzarsi subito, gli amaranto hanno già dimostrato di saperlo fare.

