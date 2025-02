Risanamento Messina, Siracusano: “assurdo siluramento di Scurria, inaccettabili perdite di tempo”

StrettoWeb

“Le prime esternazioni pubbliche del neo sub-commissario al risanamento Santi Trovato hanno purtroppo confermato tutte le mie perplessità, in merito alle lentezze del passaggio di poteri e alle inaccettabili perdite di tempo che si registreranno dopo l’assurdo siluramento di Marcello Scurria“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “Nessuno mette in dubbio la buona volontà di Trovato di dare continuità ad un lavoro gigantesco svolto dal predecessore, ma il buongiorno si vede dal mattino e le uniche certezze del neo sub commissario sono che “farà il punto”, “vedrà”, “si confronterà”, “non ci sono ancora cronoprogrammi”, rimarca Siracusano.

“Procedere celermente con l’assegnazione delle 60 case acquistate da Scurria”

“Visto che in ballo ci sono le vite di migliaia di messinesi che ancora vivono nelle baraccopoli, suggerirei – nelle more di questo benedetto punto che dovrà fare – di procedere celermente con l’assegnazione delle 60 case acquistate da Scurria, 20 delle quali già pronte per la consegna ai soggetti fragili che vivono nel degrado più profondo della città. Ogni giorno perso è un giorno di dolore gratuito ed ingiusto che deve essere risparmiato a chi ha vissuto per troppo tempo in condizioni inaccettabili”, conclude Siracusano.

