Risanamento Messina: oggi l’insediamento di Santi Trovato, prende il posto di Scurria | FOTO

Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, ingegner Santi Trovato, si è insediato questa mattina nelle funzioni e nei compiti come da decreto di nomina del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. All’atto del suo insediamento il sub commissario ha incontrato nella sede della struttura commissariale al risanamento il personale in servizio.

Trovato prende il posto dell’avv. Marcello Scurria, silurato dal presidente della regione siciliana, provocando enormi polemiche sia all’interno di Forza Italia e sia con Sud chiama Nord, partito del sindaco Federico Basile e di Cateno De Luca.

