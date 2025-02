Risanamento Messina, il deputato Gallo: “è tutta una questione interna a Forza Italia, De Luca e Basile non c’entrano nulla”

StrettoWeb

“Il Presidente della Regione ha revocato l’incarico di subcommissario per il Risanamento a Marcello Scurria e lo ha conferito a Santi Trovato. Quest’ultimo – va ricordato – alle elezioni amministrative del 2022 faceva parte della squadra degli assessori per il candidato sindaco di centrodestra Maurizio Croce”, è quanto afferma il deputato di Sud chiama Nord, Francesco Gallo. “Dopo giorni di illazioni e congetture, quindi, dovrebbe essere chiaro anche agli appassionati dei “retroscena” che in questa vicenda – tutta interna ad un partito del centrodestra – nulla c’entrano né Cateno De Luca, né Federico Basile”, sottolinea Basile.

“Sulle motivazioni della revoca, quando il presidente Schifani vorrà comunicarle o qualche giornalista si scomoderà a fargli qualche domanda, ne sapremo di più. Per il momento, rinnovo la mia stima al subcommissario uscente e faccio i migliori auguri di buon lavoro a quello (sub)entrante“, conclude Gallo.

