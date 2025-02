Riprendono i lavori sul ponte tra Milazzo e Barcellona: dubbi sui tempi della consegna

StrettoWeb

Si torna a parlare di Ponte del Mela sulla litoranea tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dopo mesi di rallentamenti per i lavori di manutenzione straordinaria. Il ponte è stato interamente smantellato e ricostruito in un appalto lungo due anni. La bretella tra Barcellona e Milazzo che doveva sopperire al mancato collegamento è invece andata distrutta con le piogge torrentizie. Niente ponte e niente bretella da ormai un anno quindi.

Ora, a distanza di circa due mesi, è infatti ripresa la posa delle travi in cemento che costituiscono la base dell’impalcato su cui dovrà essere poi completato il manto stradale e le opere accessorie finalizzata alla riapertura dell’importante strada di collegamento, chiusa dalla primavera del 2023.

La ditta incaricata ha ottenuto la proroga al 10 aprile 2025 per la consegna dell’opera ed avrà circa un mese e mezzo per ultimare gli interventi. I tempi sono stretti e solo una netta accelerazione nei lavori del cantiere potrà consentire di rispettare la data fissata dal Genio Civile, ente che gestisce l’appalto per conto della Città Metropolitana di Messina, per la chiusura del cantiere aperto nel dicembre 2021.

A farlo sapere con un post su Facebook di ieri sera è il comune di Barcellona Pozzo di Gotto su cui insistono i lavori. Molti residenti sollevano perplessità sui nuovi tempi di consegna dei lavori visto già i tanti rimandi. Continuano i disagi sulla nazionale 113 tra Merì e Barcellona e i numerosi rallentamenti nelle strade interne.

