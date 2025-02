Rende, Fidapa promuove il convegno “L’Olio e le sue qualità”

StrettoWeb

All’Hotel San Francesco di Rende, un incontro di alto valore culturale ed economico ha celebrato l’oro verde di Calabria, l’olio extravergine di oliva, simbolo identitario e motore di sviluppo per il territorio. Il convegno “L’Olio e le sue qualità”, inserito nel Protocollo d’Intesa “Percorsi di eccellenza del territorio”, ha rappresentato un momento cruciale per la valorizzazione dell’agroalimentare calabrese, con il sostegno di istituzioni, imprenditori e ricercatori.

Organizzato dalla Sezione Fidapa di Cosenza, capofila dell’iniziativa, in collaborazione con altre nove sezioni (Acri, Amantea, Corigliano, Paola, Rende, Rossano, Spezzano Albanese, Trebisacce e Valle del Savuto), il convegno ha segnato l’avvio di un percorso ambizioso per la valorizzazione delle eccellenze locali.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Cosenza, con il supporto della presidente Rosaria Succurro e dell’assessore regionale all’Agricoltura Gian Luca Gallo, ha ricevuto il plauso delle istituzioni.

Tra i protagonisti dell’evento, la presidente nazionale Fidapa Concetta Corallo, le presidenti dei Distretti Sud Ovest e Sud Est, Franca Dora Mannarino ed Elisabetta Grande, e la responsabile della task force nazionale Agricoltura, Elena Santilli. Il loro sostegno al protocollo conferma un impegno condiviso per la valorizzazione del territorio calabrese attraverso una rete di eccellenze. Significativa anche la presenza della presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata. A moderare l’incontro, Angela Sposato.

Tra i relatori di spicco, Fulvia Caligiuri, direttore generale ARSAC, Enzo Perri, direttore del CREA OFA di Rende, e la biologa e divulgatrice Gabriella Lo Feudo. Alle loro voci si sono unite quelle di imprenditori come Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio IGP Olio di Calabria, e Maria Cristina Di Giovanni, del Consorzio di Tutela Olio DOP Lametia, che hanno offerto testimonianze dirette sulle sfide e opportunità della filiera olearia.

Sebbene l’olio sia stato il protagonista indiscusso dell’evento, il convegno ha dato spazio anche ad altre eccellenze enogastronomiche calabresi. Prodotti come la liquirizia, i fichi imbottiti e i pregiati vini locali sono stati al centro di degustazioni e approfondimenti, grazie alla collaborazione di aziende del settore.

Le esperienze dirette di chi lavora quotidianamente per coniugare tradizione e innovazione nel comparto agroalimentare hanno arricchito l’evento. Cristina Bruno, titolare dell’azienda biologica “Podere Verdegilda” di Spinazzola, e Lidia Antonacci, fondatrice dell’azienda “Mio Padre è un albero” di Foggia, hanno raccontato come qualità e sostenibilità possano coesistere in un mercato sempre più competitivo.

Il progetto “Percorsi di eccellenza del territorio” non è un semplice accordo formale, ma un’iniziativa dinamica e itinerante che mira a rafforzare il legame tra territori e tipicità, creando nuove opportunità di sviluppo economico. Il sostegno di 21 sezioni Fidapa, tra cui quelle di Acri, Amantea, Corigliano, Paola, Rende, Rossano, Spezzano Albanese, Trebisacce e Valle del Savuto, conferma la portata dell’iniziativa. Anche sezioni pugliesi, come Foggia, Manfredonia e Monteroni di Lecce, hanno aderito con entusiasmo, testimoniando l’ampia risonanza del progetto.

“La Fidapa di Cosenza ha avuto la lungimiranza di siglare questo protocollo con la presidente nazionale, le presidenti dei distretti Sud Ovest e Sud Est e altre nove sezioni, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del nostro territorio“, ha dichiarato Lucia Nicosia, presidente della sezione di Cosenza. Un impegno, il suo, che si inserisce in un più ampio progetto volto a creare una rete di sinergie per il rilancio dell’agroalimentare calabrese.

La responsabile della task force nazionale Agricoltura, Elena Santilli, ha sottolineato il ruolo centrale di Cosenza in questa iniziativa: “la sezione di Cosenza è capofila. Le prossime riunioni si svolgeranno in Puglia, Campania e Basilicata, ampliando il raggio d’azione e coinvolgendo nuove realtà territoriali“.

A dare ulteriore impulso al progetto è stata la presidente nazionale Fidapa Concetta Corallo, che ha dichiarato: “nel mio biennio, ho voluto inserire una task force agricoltura per valorizzare i territori e favorire l’inserimento delle donne nel settore agricolo. Il 28 febbraio terremo un convegno a Roma presso la sede di Confagricoltura Donna per discutere di agricoltura tra passato e innovazione“.

Anche Franca Dora Mannarino, presidente del Distretto Sud Ovest, ha evidenziato l’importanza di una visione strategica per il futuro: “le prossime sfide della Fidapa sono portare le attività imprenditoriali a livello internazionale, per far comprendere il valore aggiunto del nostro territorio e garantire che le sue eccellenze ottengano il riconoscimento che meritano“.

Il convegno ha sottolineato l’importanza di una promozione strutturata delle eccellenze locali e del supporto istituzionale ai produttori, gettando le basi per nuove collaborazioni e prospettive di crescita. L’auspicio è che il protocollo “Percorsi di eccellenza del territorio” continui ad espandersi, portando la Calabria e i suoi prodotti di qualità sempre più al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.