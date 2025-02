Sicurezza sul lavoro, accordo Regione-Unioncamere: avviso per la formazione rivolto alle imprese

StrettoWeb

Il dipartimento Salute e Welfare, settore Prevenzione e Sanità pubblica della Regione Calabria, nell’ambito dell’Accordo quadro realizzato tra Inail e la Conferenza delle Regioni, ha sottoscritto una convenzione con Unioncamere Calabria, finalizzata a promuovere e realizzare attività formativa gratuita rivolta alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa di riferimento, allo scopo di favorire il trasferimento di conoscenze ed accrescere la consapevolezza dei rischi presenti nei contesti produttivi, con l’obiettivo di adottare le più corrette misure di prevenzione, per ridurre il numero di incidenti e morti bianche.

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è al centro dell’agenda politica regionale con l’obiettivo di contribuire a ridurre una piaga che causa infortuni e decessi tra i lavoratori del sistema produttivo nazionale. Pertanto, in seguito ad un finanziamento di oltre 343 mila euro assegnato da Inail, il settore regionale Prevenzione e Sanità pubblica, ha indetto un Avviso pubblico – emanato da Regione, Unioncamere Calabria e Camere di commercio e consultabile al link https://www.regione.calabria.it/bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-progetti-relativi-alla-realizzazione-di-interventi-di-formazione-aggiuntiva-in-materia-di-sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-lavoro/– che si rivolge a tutte le imprese, singole o in forma di ATI/ATS, che operano nei settori della produzione mineraria, della manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature, nonché di costruzione di edifici, ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati e fornitura di beni pubblici, come acqua, reti fognarie e gestione dei rifiuti.

Le imprese del territorio potranno presentare alla Camera di commercio di riferimento dei progetti formativi rivolti ai propri lavoratori e preposti, anche percettori di ammortizzatori sociali o con contratti di apprendistato, nell’ambito della formazione continua rivolta ai dipendenti.

I progetti formativi e le richieste di finanziamento potranno essere presentati dalle aziende alla Camera di commercio territorialmente competente entro il 18 marzo, consultando i termini previsti dal bando, pubblicato sulle apposite pagine web del sistema camerale e della Regione Calabria.

