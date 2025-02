Regionali Campania, Castelli (Sud chiama Nord): “sosterremo candidato moderato che unisce”

StrettoWeb

“Due giorni intensi, pieni di incontri. Anche in Campania pulsa il cuore di Sud chiama Nord. Posso già annunciarvi che ci saremo alle prossime regionali in Campania, stiamo definendo la squadra. Scenderemo in campo con professionisti, figure nuove rispetto al vecchio panorama politico campano. Competenza e amore verso una regione che merita il meglio. Noi saremo al fianco di un candidato governatore moderato e capace di dare davvero risalto al mondo degli amministratori, che non rappresenti estremismi, in grado di unire i tanti mondi campani”, lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca.

“La Campania è una regione ricca di tradizioni, meta turistica in forte crescita, sempre più attrattiva per investitori esteri. Ho avuto modo di confrontarmi per capire cosa chiedono i cittadini, di girare Napoli per vedere luci e ombre di una città meravigliosa. La politica qui è bloccata fino al 9 aprile, in attesa di sapere se il governatore uscente Vincenzo De Luca potrà ricandidarsi o meno. Noi però non ci fermiamo: stiamo organizzando per il mese di marzo a Napoli un bellissimo evento. Presto tutti i dettagli. Nel frattempo anche qui va avanti la campagna tesseramento”, conclude Castelli.

