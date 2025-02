Reggio: la Fondazione Antonino Scopelliti presenta “AUTentico Legame”, evento di inclusione sociale

StrettoWeb

La Fondazione Antonino Scopelliti, ispirata ai valori del magistrato calabrese ucciso nel 1991, continua la sua missione di sostegno alle fasce più deboli della società con “AUTentico Legame”, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. L’evento, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 2024, coinvolgerà istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali del territorio in un dialogo costruttivo per sensibilizzare e creare opportunità concrete di crescita e autonomia per le persone con disturbi dello spettro dell’autismo.

Programma degli eventi

14 febbraio – Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni: Una giornata dedicata alle famiglie e ai ragazzi con un percorso enogastronomico curato dagli studenti e dallo Chef Filippo Cogliandro. A seguire, la giovane scrittrice e fumettista Beatrice Tassone condividerà la sua esperienza di inclusione lavorativa presso PIZZAUT. L’associazione APPLICABA organizzerà momenti di intrattenimento e laboratori per i ragazzi.

15 febbraio – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Piazza De Nava: Un appuntamento all’insegna della cultura e dell’accessibilità. Verrà offerto il percorso esperienziale inclusivo “Il museo per tutti e per tutte” per scoprire insieme le opere più rappresentative del Museo. Sulla terrazza del MArRC, istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali si confronteranno con le famiglie per promuovere strategie di inserimento lavorativo.

Durante la mattinata, sarà presente anche Beatrice Tassone, giovane scrittrice e fumettista autistica, albina e ipovedente, che presenterà il suo fumetto autobiografico “Essere Bea. Diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone”, che porterà una testimonianza diretta sul valore dell’inclusione e del talento. A seguire, in Piazza De Nava, spazio-giochi inclusivo per bambini e ragazzi a cura di ANIMARTE, con degustazioni offerte dai maestri pasticcieri di APAR e CONPAIT.

16 febbraio – Calanchi di Palizzi e Tenuta Altomonte: Una giornata nella natura con una passeggiata e un set fotografico nel paesaggio dei Calanchi di Palizzi, seguita da una degustazione di prodotti tipici presso la Tenuta Altomonte. Un’opportunità per condividere esperienze e raccontare il territorio in modo creativo e coinvolgente. La giornata è stata organizzata dalla Fondazione e da Protur Media con il supporto di Igers Calabria.

