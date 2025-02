Reggio Capitale della Cultura al centro del Consiglio Comunale. Versace: “qualcuno ci è rimasto male”. Sera: “interventi patetici”

StrettoWeb

L’aula Repaci di Palazzo Alvaro ha ospitato la seduta del consiglio comunale di Reggio Calabria, essendo indisponibile la sala “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione. All’ordine del giorno l’approvazione delle aliquote Imu anno 2025; l’approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e il riconoscimento di due debiti fuori bilancio. Negli interventi preliminari però si è parlato anche di altro: da Piazza del Popolo al Museo del Mare passando per il Ponte sullo Stretto e la candidatura della città a Capitale della Cultura.

Versace: “Reggio ha già vinto, anche se dalla minoranza qualcuno c’è rimasto male”

Nei lavori preliminari ha preso la parola il consigliere Carmelo Versace, a proposito della candidatura di Reggio Capitale della Cultura 2027 ha detto: “capisco che dalla minoranza più d’uno c’è rimasto male, ma Reggio ha già vinto al netto del responso della giuria. Ringrazio il sindaco che ha saputo rendere orgoglioso ogni reggino che forse aveva la necessità di sentirsi parte del progetto, che non è una cosa scontata”.

Versace ha poi ricordato il supporto dei tanti sindaci anche del centrodestra, che hanno manifestato il loro sostegno all’Amministrazione. Il consigliere ha poi ribadito che “dopo 17 sedute non si discuterà più nella mia Commissione Attività produttive di piazza del Popolo: la questione è sospesa, abbiamo dato le risposte che servivano ai commercianti. Quello che è stato visto rispetto agli atti prodotti è stato sufficiente. La minoranza non ha detto una parola sulle riunioni fatte, non c’ traccia di loro interventi”. Versace ha ricordato la morte di Francesco Occhiuto e ha aggiunto: “una tragedia che ha visto piangere un figlio di questa terra”.

Le ultime osservazioni sono riservate per i complimenti “alla parte amministrativa che negli ultimi 5 mesi e mezzo ha fatto un cambio di passo importante rispetto all’organizzazione della macchina amministrativa. Un grazie all’assessore Costantino che cerca di scalare l’Everest delle tante problematiche del nostro Comune, e coi settori Manutenzione e Lavori pubblici si cercano di superare problemi atavici che ci portiamo dietro. E complementi anche l’assessore Romeo con la sua delega particolare, di un assessorato trasversale rispetto al supporto che sta dando all’Amministrazione”. Versace ha evidenziato infine che “la tassa di soggiorno, anche se non tocca i reggini, ma chi viene nella nostra terra, e rimarrà invariata”.

Marino: “seppelliamo l’ascia di guerra. E sul Museo del Mare…”

Il consigliere Giuseppe Marino ha espresso “un sentimento di gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito a dare un’immagine della nostra città positiva, costruttiva attrattiva in una sede istituzionale importante in un’audizione che può segnare la storia della città”. Marino ha ricordato come la vittoria di Matera, vincitrice della capitale della cultura qualche anno fa, abbia cambiato la storia stessa della cittadina. “Non voglio ringraziare il sindaco per l’amore e la competenza che da sempre lo contraddistinguono – ha poi aggiunto – ringrazio i due giovani studenti (Biagio Consiglio e Chiara Luppino, ndr) che ci hanno messo la faccia e hanno mostrato il volto di una Reggio che s’impegna e studia. E ancora grazie ai funzionari e ai dirigenti che ci hanno lavorato, alle illustri personalità che hanno accettato la sfida che abbiamo proposto, da Giusy e Santo Versace, al professore Riccardi, Roberto Vecchioni, che hanno dato il punto di un’idea di una città che sa attrarre ad ogni livello, che sa incuriosire. Reggio merita questo riconoscimento ma ha già vinto”.

“Sono d’accordo con Demetrio Marino quando dice che su questi temi dobbiamo unirci e seppellire l’ascia di guerra e costruire insieme alle opposizioni, per far sì che Reggio conquisti il riconoscimento che ci stiamo guadagnati grazie ai sacrifici e al lavoro di questi anni, grazie alla ricostruzione amministrativa e finanziaria, grazie all’utilizzo della programmazione unitaria. Il Pon metro plus ci consente di iniziare i lavori della più grande opera pubblica di Reggio, il Museo del Mare. Bravo il sindaco a dare atto a un’opera ideata dall’Amministrazione Scopelliti a cui però l’Amministrazione ha potuto dare concretezza grazie all’utilizzo delle risorse europee, solo attraverso un lavoro minuzioso ben guidato dall’Assessore Carmelo Romeo si è potuto raggiungere quest’obiettivo”.

Sera: “interventi patetici da qualcuno, inutile che ci fate la lezione”

E, infine, il consigliere Giuseppe Sera: “ho assistito a interventi patetici quando oggi avrebbe dovuto essere un giorno di festa per tutti. Continuiamo a parlare di piazza del Popolo e non sentiamo proposte, ma vediamo solo dita puntate. I tagli con i quali è stata stilata la classifica della città riguardano i settori in cui la Regione latita da 25 anni, inutile che ci fate la lezione – ha detto il consigliere rivolto alla minoranza – il miraggio del Ponte sullo Stretto serve forse a distogliere l’attenzione sulle cose che stanno avvenendo a Roma a discapito dei meridionali. Siamo stati rappresentati egregiamente a Roma, ho colto un grande amore per la città, una scelta opportuna nelle risposte, e mi sono chiesto perché di quelle domande. Da reggino sono felice, abbiamo già vinto. Grazie sindaco per ciò che hai rappresentato a Roma”.

