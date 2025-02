Reggio Calabria, tutto pronto per il IX congresso della SPL CISL

StrettoWeb

Un appuntamento decisivo per affrontare le sfide del domani e delineare il futuro del settore. “Identità e partecipazione. Una storia che continua”: con questo slogan il sindacato dei lavoratori postali della Cisl di Reggio Calabria si prepara a celebrare il suo IX Congresso territoriale, in programma il 15 febbraio presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Un evento decisivo, che passa attraverso il rinnovo della dirigenza sindacale chiamata, nei prossimi 4 anni, ad affrontare le nuove sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione.

I temi al centro del confronto

Salute e sicurezza, digitalizzazione ed intelligenza artificiale, lotta contro le discriminazioni di genere ed azioni in favore di una maggiore inclusività saranno solo alcuni dei temi al centro del confronto. Senza mai tradire i valori che ne hanno fatto la storia, consolidando nel tempo la propria identità, Slp Cisl si prepara ad affrontare le sfide del futuro in chiave innovativa, puntando sulla partecipazione attiva e dinamica delle lavoratrici e dei lavoratori, veri protagonisti della trasformazione già in atto. Il Congresso territoriale rappresenterà, infatti, una importante occasione per rafforzare lo spirito di collaborazione tra gli iscritti, entrando nel vivo anche degli aspetti propri del settore, quali gestione degli uffici postali, dei settori amministrativi e dei centri logistici e di recapito.

L’obiettivo primario

L’obiettivo primario resta quello di consolidare il sindacato dei lavoratori postali della Cisl, stimolando un percorso di crescita e di sviluppo capace di interpretare al meglio le trasformazioni del settore, migliorare le politiche occupazionali e rappresentare con forza i bisogni dei propri iscritti. A rinnovare la dirigenza sindacale Slp, saranno i delegati e le delegate eletti in rappresentanza dei territori. Parteciperanno all’evento anche i rappresentanti aziendali di Poste Italiane, delle Segreterie della Cisl e delle altre sigle sindacali.

