Il bagno a Scilla, l’Arena di notte: i Dunking Devils si godono Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Li abbiamo visti volare, letteralmente, davanti al Museo Archeologico di Reggio Calabria di sabato, poi fin dentro i canestri (letteralmente) del PalaCalafiore la domenica. I Dunking Devils hanno conquistato tutto il pubblico di Reggio Calabria che ha assistito ai loro spettacoli acrobatici legati alla presenza della Nazionale Italia di Basket in riva allo Stretto. Il gruppo di artisti delle schiacciate, famoso in tutto il mondo e detentore di un Guinnes World Record, ha soggiornato in città insieme alle Nazionali di Italia e Ungheria.

I Dunking Devils, nel loro tempo libero, fra un’esibizione e l’altra, si sono goduti Reggio Calabria anche da turisti postando diverse foto di ciò che li ha colpiti maggiormente: dall’Arena dello Stretto di notte alla vista dell’Etna di giorno, passando per le ‘cartoline’ da Scilla al paninaro davanti al PalaCalafiore. Viaggio concluso con un tuffo a mare a Scilla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.