Reggio Calabria, ai nastri di partenza la terza edizione di “Una Passerella per Grace”

Forza, solidarietà e amore. L’Associazione Grace, in collaborazione con l’Associazione “Nuovi Orizzonti”, presenta la III edizione di “Una Passerella per Grace – L’Amore che Dà la Vita”. L’evento benefico, in programma l’8 marzo p.v. al teatro “F.Cilea” di Reggio Calabria, verrà presentato ufficialmente sabato 1 marzo alle ore 15:30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio alla presenza delle istituzioni.

Un’iniziativa benefica in cui la bellezza incontra la solidarietà. Infatti, il ricavato sarà interamente devoluto al progetto “Grace, l’Amore che Dà la Vita” a supporto del benessere di chi affronta la patologia oncologica. Le protagoniste della serata, tutte donne che hanno vissuto o stanno vivendo la malattia, con coraggio e forza sfileranno in passerella portando un messaggio di speranza, resilienza, amore per la vita: la malattia non è un ostacolo alla bellezza e all’eleganza.

