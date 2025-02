Reggio Calabria, sopralluogo dell’assessore Calabrese al cantiere del Centro per l’impiego

StrettoWeb

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori di riqualificazione dell’ex facoltà Giurisprudenza di Archi che ospiterà gli uffici del Centro per l’impiego di Reggio Calabria. I lavori, avviati all’inizio di quest’anno, interesseranno l’adeguamento funzionale della struttura nel rispetto delle esigenze del Cpi regionale che dovrà accogliere un’ampia platea di utenti e garantire un luogo dignitoso, per consentire al personale di operare, finalmente, senza alcun disagio logistico.

“L’attuale opera di ristrutturazione – ha specificato Calabrese – si inserisce all’interno di un più ampio quadro di potenziamento dei Centri per l’impiego regionali, già avviato con il consolidamento dei servizi e l’arruolamento del capitale umano avvenuto con il piano di reclutamento del personale dalla Regione Calabria nei mesi scorsi. Il Cpi di Reggio – ha sottolineato l’assessore al Lavoro – merita una struttura idonea perchè ha dimostrato di essere una concreta risorsa sul territorio reggino per la promozione delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Regione con forte impegno e determinazione. Ringrazio l’amministrazione comunale di Reggio Calabria e tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo primo traguardo. Ora – ha affermato infine Calabrese – andiamo avanti spediti perché è necessario il rispetto dei tempi per il completamento dei lavori”.

Insieme all’assessore Calabrese, a testimonianza della particolare attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte nell’attuazione del progetto, erano presenti al sopralluogo anche, per la Regione Calabria, il Datore di lavoro Salvatore Lo Presti e il responsabile servizio prevenzione e protezione, Roberto Ceravolo, il responsabile del Centro per l’impiego di Reggio Calabria, Vittorio Colosimo, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria, Francesco Costantino, il direttore dei lavori e progettista, Italiano Natale, il coordinatore in fase di esecuzione, Salvatore Cuzzucoli, Maria Nucera del coordinamento del Piano potenziamento Cpi e Maurizio Virgillo dell’adeguamento infrastrutturale e il rup Antonio Principato.

