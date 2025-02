Reggio Calabria, situazione critica a Maropati: “strade dissestate e pericoli per i cittadini”

StrettoWeb

Una situazione ormai insostenibile per i cittadini e per chi ogni giorno percorre le strade comunali e interpoderali. La strada Fellari a Maropati (Reggio Calabria) versa in condizioni disastrose, con buche profonde, asfalto inesistente e acqua stagnante, rappresentando un pericolo costante per chi la attraversa. Non si tratta di un problema recente. I Consiglieri Comunali Ferrentino ed Adornato hanno più volte segnalato la questione, presentando documenti ufficiali, ma le richieste di intervento sono rimaste inascoltate. “Abbiamo denunciato la situazione più volte – affermano i consiglieri – ma non siamo mai stati presi in considerazione. Ci chiediamo perché i nostri documenti vengano ignorati e perché l’Amministrazione continui a chiudere gli occhi davanti a un problema così grave”.

“A rendere ancora più paradossale la situazione è il fatto che il Sindaco e Vicesindaco, quest’ultimo con delega ai lavori pubblici, siano pienamente a conoscenza del degrado, ma nonostante ciò nulla sia stato fatto per risolvere il problema. E non è solo la Strada di Fellari (Tritanti) a essere in condizioni critiche: anche le strade interpoderali Iola, Skicala, Corica, così come diverse strade cittadine di Maropati e Tritanti, versano in stato di abbandono, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini”.

La popolazione è stanca di questa situazione e chiede interventi urgenti. “Non vogliamo più promesse o interventi tampone – continuano i consiglieri – ma una programmazione seria e concreta per la manutenzione delle strade”. Nel frattempo cresce l’esasperazione tra i cittadini, costretti a percorrere state pericolose ogni giorno. L’appello è chiaro: “l’Amministrazione Comunale deve intervenire immediatamente per garantire sicurezza e viabilità, prima che sia troppo tardi”.

