Reggio Calabria, il Sindaco di Polistena sull’arsenale di armi ritrovato: “tenere alta l’attenzione dinanzi alle mafie”

StrettoWeb

“Siamo lieti di esprimere la nostra profonda soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri della compagnia di Taurianova e dei reparti speciali dei Cacciatori di Calabria, che hanno recentemente condotto un’importante operazione di sicurezza nella nostra città. Durante una perlustrazione all’interno di un casolare apparentemente abbandonato, gli agenti hanno infatti scoperto un arsenale composto da armi da guerra e materiale esplosivo pronti per essere usati. Questo ritrovamento ci preoccupa poichè evidenzia ancora una volta che la ndrangheta è talvolta silente ma sempre presente a Polistena e su tutto il territorio. L’episodio di oggi segue il ritrovamento avvenuto qualche tempo fa di una bomba nel greto del fiume Jerapotamo a Polistena”. Sono queste le parole del Sindaco di Polistena, Dott. Michele Tripodi.

“Ciò testimonia ove qualcuno lo dimenticasse, che occorre sempre e comunque non allentare l’impegno civico, sociale, istituzionale nella battaglia contro le mafie. Dietro i lunghi silenzi e l’apparente inattività spesso potrebbero celarsi nuove strategie, movimenti e volontà di riorganizzarsi nel controllo criminale del territorio. Esortando tutte le istituzioni a fare rete e collaborare uniti nella lotta alla ndrangheta, desideriamo infine ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa operazione, inclusi gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, il cui intervento è stato fondamentale per il disinnesco del materiale pericoloso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.