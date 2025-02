Reggio Calabria: scoperta e sequestrata una discarica abusiva

StrettoWeb

A seguito di una specifica ed approfondita attività di indagine, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 270 mq destinata alla lavorazione e stoccaggio di rifiuti, nella fattispecie, materiale di risulta. Secondo le prime risultanze investigative, una ditta impegnata in lavori stradali, senza alcune autorizzazione preventiva, aveva delimitato, recintato ed adibito a discarica abusiva un’area di proprietà del Comune di Reggio Calabria.

Gli agenti intervenuti, dopo aver individuato la ditta ed accertato la mancanza di titoli abilitativi sia all’occupazione che al trattamento di rifiuti hanno denunciato l’amministratore della stessa per occupazione abusiva di suolo comunale e trattamento d rifiuti senza le prescritte autorizzazioni. L’area è stata sottoposta a sequestro ed affidata in custodia ad un funzionario comunale. Il procedimento si trova ancora in fase di indagine preliminare e pertanto vige a carico degli indagati il principio di innocenza fino a condanna definitiva.

