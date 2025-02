Reggio Calabria, sabato il 1° congresso provinciale di Sinistra Italiana

StrettoWeb

Dopo la partecipata assemblea pubblica del 24 febbraio, alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana si appresta a celebrare il suo primo congresso provinciale della città di Reggio Calabria. Il congresso si svolgerà sabato 1 marzo dalle 9:30 presso il dopolavoro ferroviario di via Nino Bixio. L’assemblea eleggerà i quadri dirigenti che guideranno la federazione di Reggio Calabria ed i delegati per l’assemblea regionale.

La giornata di sabato prevede i saluti degli ospiti, la relazione introduttiva del coordinatore Giuseppe Carrozza, gli interventi degli iscritti, l’elezione degli organismi. Le conclusioni verranno affidate al Segretario regionale di sinistra italiana Fernando Pignataro. “Da questo momento in poi quindi Sinistra Italiana sarà a tutti gli effetti soggetto politico radicato sul territorio metropolitano. Di fatto unitamente ad Europa verde formerà il sodalizio “Alleanza Verdi Sinistra” con cui si presenterà a tutte le prossime scadenze elettorali. Una novità sul nostro territorio che punta a diventare un riferimento della Sinistra diffusa in alternativa ai soggetti politici più moderati”, è quanto scrive in una nota Sinistra Italiana Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.