Reggio Calabria, riunione della Democrazia Cristiana per il “rilancio dopo la rinascita del partito”

“Si è svolta in data 22 febbraio 2025, presso la sede del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, una fondamentale riunione della Direzione Provinciale della Democrazia Cristiana, il cui obiettivo principale è stato il rilancio delle attività in seno alla rinascita del Partito Storico, che da sempre rappresenta una voce autorevole e impegnata per il benessere del territorio e del nostro Paese. Nel corso della riunione è stata approvata all’unanimità la nomina a Presidente Provinciale del prof. Walter Melcore, ex consigliere comunale ed assessore al comune di Roccella Jonica nonché ex consigliere ed assessore della provincia di Reggio Calabria”. Così in una nota il movimento informa della riunione.

“L’occasione ha consentito di avviare una nuova fase di crescita, con l’intento di restituire al partito il ruolo centrale che merita nelle dinamiche politiche locali e nazionali. Un passo fondamentale in questa direzione è la creazione di Dipartimenti Tematici, che saranno preposti all’approfondimento e alla gestione delle questioni politiche più rilevanti per il nostro territorio. Questi dipartimenti, aperti a tutta la società civile, verranno istituiti nelle prossime settimane e si concentreranno su temi strategici come lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale, il welfare, la sanità, la cultura, l’istruzione, la sicurezza, la giustizia sociale e l’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di creare un dialogo costante con i cittadini e di proporre soluzioni concrete e innovative per affrontare le problematiche locali, attraverso un approccio partecipativo e inclusivo.

Durante l’incontro, alla presenza del coordinatore regionale On. Michele Ranieli, del segretario provinciale Aldo De Caridi e del presidente provinciale Walter Melcore e di tutti i componenti la direzione provinciale, numerosi sono stati gli interventi che hanno delineati i primi passi operativi per l’implementazione di questa nuova struttura, e sono stati individuati i coordinatori dei dipartimenti, che lavoreranno a stretto contatto con i militanti, gli amministratori locali e le istituzioni per sviluppare proposte politiche che rispondano alle esigenze concrete delle persone.

L’appuntamento con la rinascita è già iniziato, grazie al costante contributo del coordinatore regionale On. Michele Ranieli che si è speso in prima persona promuovendo e realizzando la ricostituzione dei cinque comitati provinciali dell’intera Regione Calabria coinvolgendo circa trecento dirigenti pronti a guardare al futuro con fiducia, determinazione e spirito di comunità. Entro il mese di marzo alla presenza dei vertici nazionali del partito sarà indetta un’assemblea regionale per la ratifica del lavoro svolto e la nomina dei quadri dirigenti. Per ulteriori informazioni, contatti o richieste di interviste, si prega di contattare la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana al numero 335/6582713 o via e-mail all’indirizzo segreteriaprovdcrc@libero.it”.

