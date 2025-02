Reggio Calabria, rifacimento stradale nella salita Cappuccinelli “Cento Scale” | FOTO

StrettoWeb

“Riteniamo corretto ringraziare Ecologia Oggi, per l’intervento da noi richiesto ed eseguito prontamente, sia sulla salita Cappuccinelli sito “Cento Scale” che nella piazzetta del sito Archeologico di via Trabocchetto. Come si può notare dalle foto allegate il sito delle “Cento scale” (Camminata storica dal periodo del 1750 che portava i frati cappuccini dalla zona alta vicina al Santuario di Sant’Antonio alle vie centrali reggine), necessita ora che è stato ripulito dal verde spontaneo, di un celere intervento di rifacimento della parte cementizia della stradina. Altrimenti la crescita delle piante invasive, riporterà velocemente ad impedire l’accesso a quanti sfruttano ancora la stradina o vogliano percorrerla storicamente”. Così in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

“Sarebbe certamente interessante poter addirittura ripristinare il vecchio selciato, caratterizzato dal mosaico di diverse pietre dalla superficie ruvida, (al fine di evitare di far scivolare accidentalmente i passanti), almeno nella prima parte della camminata che parte dalla salita di via Cappuccinelli e ricordiamo giunge sino al sito archeologico della collina degli Angeli “Mura Ellenistiche”. Ci auguriamo che possa essere un desiderio voluto anche dall’amministrazione comunale considerato che il percorso potrebbe essere un’attrattiva turistica, soprattutto se lungo il cammino si pensi di dare spazio a dei murales, anch’essi utili a creare interesse e cultura”.

