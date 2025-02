Reggio Calabria, ricominciate le misurazioni per il ponte del Calopinace. L’assessore Costantino a StrettoWeb: “la considero una buona notizia”

StrettoWeb

Finalmente qualcosa “forse” inizia a muoversi relativamente ai lavori di realizzazione del Ponte Calopinace a Reggio Calabria. Tra gli errori di dimensione delle travi e poi i tanti mesi di pausa, l’azienda incaricata alla realizzazione del Ponte Calopinace, ha iniziato a fare le prime misurazioni prima dell’arrivo dei pezzi che ne consentiranno la realizzazione. L’assessore Costantino intervistato ai microfoni di StrettoWeb ha affermato che “da circa una settimana sono in corso attività preparatoria per la posa in opera delle travi, attività sia di tipo strumentale, sia in previsione di una strada provvisoria in alveo che bisogna fare per poter posizionare la gru. Le travi che formeranno la struttura portante del Ponte sono state già preparate e sono in un’azienda di Lamezia che le ha preparate appunto, gli isolatori sono stati consegnati. c’è un’attività preparatoria che ci consentirà di posare le travi del Ponte. Rispetto all’inerzia che ha caratterizzato purtroppo l’esecuzione di quest’opera, possiamo dire che si veda la luce però siccome è un’opera molto attenzionata, voglio andare cauto”.

“La ritengo una buona notizia perchè è un tipo di produzione che non può essere utilizzata altrove, le trave che sono state predisposte possono essere utilizzate solo la quindi laddove l’impresa, per una qualche ragione che in questo momento non vedo, immaginasse di non completare il lavoro. Si tratta di travi personalizzate per questo Ponte, travi che devono ricadere con precisione su appoggi che sono stati già consegnati e queste operazioni che vede sono di precisazione. Adesso serve il tempo necessario per realizzare questa pista di accesso in alveo che avverrà a breve. Nei prossimi mesi si dovrebbe vedere qualche cosa in più”.

