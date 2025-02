Reggio Calabria, simulata rapina alle poste di Via Nino Bixio: esercitazione (non comunicata) scatena il panico

StrettoWeb

E’ stato simulato nel pomeriggio di oggi un tentativo di rapina all’interno degli uffici postali di via Nino Bixio a Reggio Calabria. Un uomo ha fatto irruzione all’interno della Posta, ma era un poliziotto in borghese. La Polizia informa che si tratta di un’esercitazione. La comunicazione ha suscitato ulteriore sgomento nei presenti, passanti e residenti che non erano stati informati prima – come solitamente avviene in questi casi – di un’esercitazione che ha determinato grande spavento e paura in centinaia di persone ignare che il pericolo fosse soltanto simulato.

La scena è stata iper-realistica, i poliziotti in borghese come figuranti urlavano e hanno anche simulato il rilascio degli ostaggi. Un gap di informazione che ha provocato allarmi infondati anche in persone anziane, fragili e vulnerabili che hanno assistito alla scena e sono tuttora terrorizzati. Tra le persone che hanno avuto paura anche alcuni bambini che transitavano in zona insieme ai genitori.

Enorme il dispiegamento di forze dell’ordine armate con pistole puntate ad altezza d’uomo, agenti con giubbotti antiproiettile e caschi, mezzi blindati. Diversi anziani impauriti affacciati sui balconi hanno deciso appositamente di non uscire di casa: nessuno li aveva avvisati che era soltanto un’esercitazione.

