Reggio Calabria, il programma del Carnevale 2025: Rovazzi, Circo Bianco e tanti altri imperdibili eventi

StrettoWeb

Al via il “Carnevale 2025” di Reggio Calabria. Tanto divertimento e spensieratezza animeranno le strade delle città coinvolgendo grandi e bambini, protagonisti di appuntamenti unici che permetteranno di entrare nello spirito di questa festa. Atmosfere magiche e suggestive caratterizzeranno il ricco programma di eventi promosso dal Comune di Reggio Calabria e finanziati nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus E Citta’ Medie Sud 2021-2017” Fesr/Fse Plus – Priorita’ 7 Rigenerazione Urbana – Progetto Rc7.5.1.2 B.2 “Distretto Culturale E Turistico Della Citta’ Di Reggio Calabria”.

Obiettivo primario di questa edizione, coinvolgere la comunità reggina e non solo, con attività e spettacoli che, come da tradizione carnevalesca, renderanno protagoniste le vie della città dando così la possibilità di godere a pieno dello spirito della “festa in maschera” senza dover raggiungere mete fuori Regione. La grande festa donerà a Reggio Calabria una programmazione che farà conoscere sempre di più, l’intero e complesso patrimonio di riti e tradizioni che alimentano la kermesse, ma soprattutto stimolerà nuove riflessioni e sinergie con realtà nazionali pronte a collaborare con la nostra città.

Di seguito il programma:

Giovedì 27 febbraio, a partire dalle ore 16:00 quattro parate interattive e musicali “LUMINA” a firma Circo Bianco che, partendo da Piazza de Nava, percorreranno il Corso Garibaldi; sempre nel pomeriggio, sul Corso Garibaldi spettacoli itineranti a cura di Giocolereggio. E poi, animazione, balli e musica latina americana e caraibica a cura dello staff di Passione Latina live sul palco che sarà allestito presso Piazza De Nava dalle ore 17 alle ore 20.

La sera a partire dalle ore 21.00, imperdibile spettacolo “ARIA” del Circo Bianco nella splendida location di Piazza De Nava: un mix varieté di arte contemporanea. “ARIA” rappresenta l’incarnazione dell’armonia, dell’elevazione e della leggerezza. Lo spettacolo, rivolto ad adulti e piccini, è un viaggio sensoriale attraverso l’elemento dell’aria, dove l’eleganza e la magia prendono forma. Il pubblico verrà trasportato in un mondo di grazia e poesia. A seguire, chiuderanno la serata il dj set e i balli di Passione Latina.

Sabato 1 Marzo a partire dalle ore 21, concerto di Carnevale presso Piazza Del Popolo: Opening a cura del dj e producer reggino PAULCAM e a seguire lo strepitoso format dei record “Voglio Tornare Negli Anni ’90”. Si chiuderanno i festeggiamenti con lo special showcase del presentatore, youtuber e cantante multiplatino Fabio Rovazzi protagonista nel Capodanno 2025 a Catania insieme a Federica Panicucci.

Domenica 2 marzo invece, la giornata sarà interamente dedicata ai bambini, i fan più sfegatati del carnevale: a Piazza Duomo sarà allestita un’oasi con gonfiabili, attrazioni e spettacoli accessibili dalle ore 11 alle 17.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.