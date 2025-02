Reggio Calabria, la Sacra Sindone protagonista del progetto “Ostensione Diffusa” | INFO

StrettoWeb

Nel cuore dell’Anno Giubilare 2025 prende vita a Reggio Calabria il progetto “Ostensione Diffusa”, un’iniziativa che porta nelle parrocchie un’immagine a grandezza naturale della Sacra Sindone. Questa proposta nasce con l’intento di offrire ai fedeli un’occasione unica di preghiera e meditazione personale e comunitaria, davanti a un segno eloquente della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo.

In un mondo segnato da incertezze, conflitti e profonde crisi sociali, l’immagine della Sindone si pone come un faro di speranza, capace di parlare ai cuori e di rinnovare la consapevolezza dell’amore di Dio per l’umanità. La sua presenza nelle comunità parrocchiali vuole essere un richiamo alla fede, un invito a riscoprire il senso del sacrificio di Cristo e il dono della vita nuova che scaturisce dalla sua Pasqua.

L’iniziativa è curata da don Bruno Cipro e dal sindonologo Massimo Occhiuto e realizzata in collaborazione con Othonia, centro di studi sull’immagine di Cristo dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Diverse parrocchie reggine avranno il privilegio di ospitare l’ostensione nel corso del 2025, offrendo ai fedeli un’esperienza di contemplazione profonda. Presso la parrocchia di San Luca Evangelista, poi, l’ostensione della copia a dimensioni reali della Sacra Sindone sarà permanente per tutto il Giubileo. Inoltre, domenica 16 marzo e domenica 23 marzo si svolgeranno due catechesi legate al tema del Sacro Lenzuolo.

Si comincia mercoledì 26 febbraio presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, il 12 marzo presso la chiesa di Santa Maria d’Itria, il 21 marzo ad Archi presso la chiesa di San Giovanni Battista, il 27 marzo ad Arangea presso la chiesa di San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri ed ancora il 2 aprile presso la chiesa di San Giorgio Martire (Extra).

Altre parrocchie si uniranno alle ostensioni fotografiche della Sacra Sindone. Attraverso questo progetto, la Chiesa rinnova il suo impegno nel testimoniare la presenza viva di Cristo nella storia, ricordando che la sua luce non si spegne e che il suo amore resta la risposta più autentica alle sfide del nostro tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.