Al via da Reggio Calabria il primo circuito regionale di pickleball

Tutto pronto in Calabria per la prima edizione del circuito “Road to Rome” di pickleball, indetto e organizzato dalla Federazione italiana tennis e padel. Le gare si svolgeranno su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di selezionare i giocatori che parteciperanno al master finale al Foro Italico di Roma in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2025. Il circuito è aperto a tutti i giocatori con tessera agonistica e non agonistica Pickleball 2025 con classifica da 4.NC. a 3.1 tesserati per la provincia di svolgimento del torneo.

I tesserati Pickleball sono in possesso di una classifica specifica del settore in base alle tabelle di equiparazione del metodo classifiche. Tabelloni previsti: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

In Calabria l’organizzazione del circuito si svolge sotto l’egida del comitato regionale FITP guidato dal presidente Andrea Massimilla, con la supervisione tecnica dei fiduciari regionali Pickleball Francesco Caligiuri e Gianpaolo Peluso in raccordo con il fiduciario regionale attività di base Ugo La Camera e i rispettivi coordinatori provinciali Francesco Fausto, Rossella Mosciaro e Giada Franconeri.

Il Calendario delle fasi provinciali

1^ Tappa provinciale: 28 febbraio, 1-2 marzo (MOMENTI DI SPORT RC – PADEL CLUB RENDE – TC CATUOGNO)

2^ Tappa provinciale: 28-29-30 marzo (CT POLIMENI – CHIAPPETTA SPORT VILLAGE – VIOLA TENNIS & SPORTS)

3^ Tappa provinciale: 11-12-13 aprile (ACCADEMIA DEL TENNIS – SMASH TC – CT LAMEZIA)

Master regionale: 25-26-27 aprile (CT ROCCO POLIMENI REGGIO CALABRIA).

Sul territorio provinciale, per iniziativa dei circoli aderenti, il circuito è stato presentato domenica 23 febbraio nei locali del Ct Rocco Polimeni di Reggio Calabria, che oltre alla seconda tappa ospiterà anche il master regionale e che intende proporsi come circolo traino dell’intero movimento calabrese nella nuova disciplina di racchetta. Per l’occasione con il presidente del club di Parco Pentimele Ezio Privitera e il presidente del circolo Momenti di Sport Gregorio Moscato, anche il segretario regionale FITP Calabria, Andrea Iacono e il fiduciario regionale Pickleball Francesco Caligiuri.

Pickleball, alle origini del fenomeno

E’ l’era degli sport con la racchetta. Sarà la padelmania esplosa già da qualche anno e arrivata in Italia col vento del Sudamerica, sarà l’effetto Sinner, le medaglie olimpiche, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, le Atp Finals, sarà la lungimiranza di una Federazione che più di ogni altra ha introdotto una visione manageriale nel mondo dello sport. Fatto sta che dal tennis per gemmazione è sbocciata un’altra creatura.

Una nuova disciplina sportiva che combina elementi di tennis, beach tennis, badminton e forse anche ping pong in un modo unico, rendendola adatta a giocatori di tutte le età, e che arriva dagli Stati Uniti. Nato qui nel 1965, oggi è lo sport con la racchetta più praticato negli Usa. In Italia è arrivato solo nel 2018, ma è questo l’anno del boom.

La racchetta, più piccola, in composito ha una superficie in fibra di vetro o grafite e un nucleo in sandwich di vari materiali. Pallina simile a quella da tennis o da padel, ma più leggera, in plastica e forata. Il campo, delle dimensioni del badminton, può essere d’asfalto, cemento poroso, acrilico, erba sintetica, polipropilene o piastrelle modulari.

Il pickleball è una straordinaria combinazione di divertimento, inclusione, abilità e socializzazione. Rispetto al padel sembra uno sport più tecnico, che necessita un minimo di conoscenza delle basi tennistiche per poter andare oltre il divertimento. Che comunque è garantito per qualsiasi livello di gioco. E come il padel qualche anno fa, anche questo sembra destinato a diventare lo sport a maggior propensione di crescita in Italia. Un fenomeno anche sociale che inizia a prendere piede anche in Calabria. A Reggio, al momento sono tre i posti dove poter andare a giocare a pickleball. Due campi, fissi, sono stati allestiti al Ct Rocco Polimeni, uno all’Asd Momenti di Sport di Gallina e un altro all’Accademia del Tennis di Villa San Giovanni.

Sulla pagina Fb e sul sito della FITP Calabria, nella sezione dedicata in continuo aggiornamento, tutte le info, i regolamenti, i programmi, le date e le sedi dei tornei di Pickleball.

