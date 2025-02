A Reggio Calabria la presentazione del romanzo “La Biografia di Nessuno”

StrettoWeb

L’Università delle Tre Età, venerdì 21 febbraio alle ore 17 nella propria sede di via Willermin, ospiterà Fortunato Mannino che ha curato una nuova pubblicazione del romanzo di Giuseppe Fantino “La biografia di Nessuno” per la Città del Sole di Reggio Calabria. Giuseppe Fantino, nato a Melicuccà (RC) nel 1908 e morto nel suo paese natio nel 1975, è stato un novelliere, romanziere, critico letterario e drammaturgo, ma le sue opere sono state ignorate e spesso snobbate dalla critica ufficiale del suo tempo nonostante i numerosi encomi e premi letterari ricevuti in vita.

Nel romanzo, Fantino ripercorre da spettatore stanco e minato nel fisico e nello spirito le fasi salienti della propria vita. Racconta di sé e del mondo che lo circonda e i suoi personaggi, i luoghi e i fatti vengono trasfigurati dalla sua arte narrativa. Il volume è curato da Fortunato Mannino che in premessa ricostruisce con meticolosa precisione e metodo filologico il percorso umano dell’autore attraverso i diari e altri documenti. Fortunato Mannino è Docente di Lettere, ha conseguito la laurea all’Università di Messina e poi ha continuato gli studi presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha pubblicato tra l’altro “Appunti e saggi di critica letteraria” per il Rifugio editore.

