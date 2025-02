Reggio Calabria, al Planetarium Pythagoras conferenza sull’allineamento planetario

StrettoWeb

Nelle ultime settimane si è nuovamente accesa una luce da parte dei media sul fenomeno dell’allineamento planetario. Tale evento continua, quindi, a generare curiosità nel pubblico. Venerdì 28 febbraio avremo la possibilità di osservare un nuovo allineamento, non molto diverso da quello osservato il 24 gennaio. Alla lista dei sei pianeti del mese di gennaio (Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno) si aggiunge il settimo Mercurio. Di questi, solo Mercurio, Venere, Saturno, Marte e Giove saranno visibili ad occhio nudo. Urano, pur essendo al limite dell’osservabilità ad occhio nudo avrebbe bisogno di un cielo privo di inquinamento luminoso, Nettuno, invece, non lo è. Gli allineamenti sono uno spettacolo che vale la pena osservare anche perché non necessita di strumentazione, il prossimo appuntamento serale con i pianeti sarà previsto nel 2040.

Appuntamento

“Vi aspettiamo, quindi, con un doppio appuntamento il 28 febbraio, alle ore 17:00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con una conversazione del titolo “Quando i Pianeti danno spettacolo” a cura del Prof. Marco Romeo, esperto Planetario e alle ore 19:00 al Planetario Metropolitano Pythagoras, nel piazzale antistante la struttura, per osservare ad occhio nudo e con i telescopi i soldati allineati“, c’è scritto in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.