Pizza “Mondiale” e menu raffinato: la storia di Salvatore e l’apertura di “Crispy”, l’ultima novità di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

“Quando la luna incontra i tuoi occhi, come una grande fetta di pizza, questo è l’amore”. Lo cantava Dean Martin in una delle più celebri canzoni romantiche nella storia della musica. E quale amore può essere più sincero di quello per la pizza? Secondo un recente studio, un italiano mangia circa 8 kg di pizza all’anno. Un dato che a Reggio Calabria rischia di aumentare vertiginosamente con l’apertura di “Crispy – Contemporary Pizza”, nuovo locale situato in pieno Corso Garibaldi, in via Pietro Foti numero 4 ad angolo con via Miraglia. Una nuova scommessa, quella della famiglia Crocè, che dopo il successo di “Frankie Fermata Gastronomica” punta a ‘monopolizzare’ l’intera via sotto la bandiera del gusto.

“Crispy – Contemporary Pizza“, pizzeria moderna con tavoli in sala a due piani e servizio d’asporto, verrà inaugurata giovedì 20 febbraio, alle ore 19:30, con una degustazione aperta al pubblico con tanto di dj set. Un primo assaggio, è il caso di dirlo, delle squisitezze che da venerdì saranno a disposizione di tutti i reggini. E non vi abbiamo detto ancora la cosa più importante: il pizzaiolo è un Campone Nazionale e top 3 al mondo!

La storia di Salvatore Lofaro: dalla sala operatoria ai Mondiali di pizza

Da Villa San Giovanni ai Campionati Nazionali e Mondiali di Pizza. La storia di Salvatore Lofaro unisce passione per l’arte bianca a voglia di apprendere. Il 2020 può essere considerato l’inizio di tutto, il momento in cui Salvatore ha deciso di portare a un livello superiore la sua passione iniziando a formarsi con grandi professionisti del settore, nomi del calibro di Bonci e Bonetta, per intenderci. Uno studio maniacale su libri di fermentazione e microbiologia alimentare, unito a tanta pratica ha permesso a Salvatore, nel 2022, di diventare Campione Italiano nella categoria Pizza Contemporanea.

Un risultato clamoroso ottenuto da un… amatore. Salvatore, infatti, laureato in Scienze Infermieristiche con un master di Coordinamento e strumentista di sala operatoria, lavorava in ospedale. Lui e la sorella Grazia erano riusciti a battere tanti professionisti presenti nella competizione: un’impresa che diventò virale.

Dopo due anni passare ad affinare le proprie abilità, Salvatore ha deciso di alzare il livello partecipando al Campionato Mondiale 2024 a Napoli: 5° posto in pizza classica, 8° in contemporanea. Nello stesso anno, al Campionato del Mondo Pizza DOC di Paestum, uno dei più prestigiosi, raggiunge una serie di top 10 importanti in diverse categorie con una medaglia di bronzo strepitosa per la pizza in pala.

Da lì a breve arriva la telefonata di Francesco Crocè che gli presenta il progetto “Crispy – Contemporary Pizza“. Il resto è una storia ancora da scrivere… a partire da giovedì!

Il menu di “Crispy – Contemporary Pizza”: da leccarsi i baffi!

Il menu, deciso in ogni minimo dettaglio da Salvatore, rispecchia interamente la sua idea di cucina. Le scelte sono fortemente identitarie. Contemporaneità, attenzione ai particolari, ricerca dell’innovazione, materie di prima qualità e una grande promozione per i prodotti del territorio sono le linee guida. Vi sveliamo in anteprima qualcosina direttamente dalle cucine.

Iniziamo con gli antipasti che spaziano dalle frittatine di pasta Nerano ai maritozzi salati farciti in vari gusti, passando per i ‘padellini’ farciti in forno e in uscita. Particolarmente gustoso il “cubotto“: impasto simil brioche con concentrato di pomodoro al suo interno, guarnito con ricotta mista vaccina-pecora aromatizzata al pepe nero e alici di Cetara e origano.

Avete mai provato una pizza Mondiale? In mene è presente la pizza “Zio Salvo”, 5ª classificata nel Campionato del Mondo categoria “Pizza Gourmet”: crema di asparagi, gorgonzola, fiordilatte, pancetta Capitelli in 3 cotture adagiata in uscita e carpaccio di tartufo.

Un’alternativa alla pizza? Degli squisiti bun con hamburger di prima qualità che vi faranno girare la testa. Un menù che si rispetti non può che concludersi con la sezione dessert. Da provare l’home made: impasto simil brioche con concentrato di cacao farcito con crema al latte aromatizzata alla vaniglia e gocce di cioccolato. E ditelo che vi è venuta voglia…

Articolo pubbliredazionale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.