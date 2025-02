Reggio Calabria, piazza Indipendenza abbandonata da 40 giorni: transenne e degrado a pochi metri dai Bronzi di Riace. E Falcomatà ha presentato un progetto… | FOTO

StrettoWeb

Sono passati più di due mesi da quando piazza Indipendenza, nel cuore di Reggio Calabria, ha perso il proprio decoro. E dalla fine dei lavori per lo smontaggio del palco del Capodanno RAI, ormai oltre un mese fa, la rotonda della piazza è rimasta transennata e spoglia. Non è chiaro cosa aspetti il Comune per ripristinare le condizioni pre-esistenti, ma di certo l’Amministrazione Falcomatà ha elaborato un nuovo progetto che ha sottoposto al vaglio della Soprintendenza archeologica.

La soprintendente Maria Mallemace ha spiegato infatti ai microfoni di StrettoWeb che “per il momento ci sarà una sistemazione con aiuole e piante in attesa che si faccia un progetto di valorizzazione. Ci saranno piante, fiori, un piccolo restauro, si tratta di una fase di sistemazione provvisoria. La riqualificazione vera sarà tra qualche mese quando il Comune avrà trovato le risorse per il progetto. Per ora, quindi, soltanto una sistemazione provvisoria in attesa di una riqualificazione più adeguata“.

Modi e tempi dipendono quindi dall’Amministrazione Falcomatà, che intanto ha abbandonato il cuore di Reggio al degrado che possiamo vedere nelle immagini della fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ed è così, a pochi metri dal Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace, sotto gli occhi di numerosi turisti, da oltre 40 giorni.

Di fronte a queste evidenze quotidiane, appare comico sentire gli amministratori locali riempirsi la bocca di sviluppo della città, futuro di crescita e benessere…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.