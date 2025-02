Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro l’esordio del nuovo sistema digitale

StrettoWeb

La seduta di oggi del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria ha registrato l’esordio del nuovo sistema di votazione digitale, allestito dal settore Innovazione, guidato dal dirigente Nicita. Si tratta di un intervento tecnologico volto a rendere più efficace ed efficiente il sistema degli interventi dei consiglieri metropolitani, grazie non solo ai nuovi microfoni, in grado di offrire una più immediata registrazione, ma anche la trascrizione simultanea dell’intervento.

Modernissimo sistema di ripresa automatizzato

All’interno dell’aula un modernissimo sistema di ripresa automatizzato con un ampio monitor e diverse telecamere di ultima generazione, consentono la partecipazione ‘in remoto’ dei consiglieri video collegati, e una visione decisamente migliore per i cittadini che vorranno seguire online le sedute. Di ultima generazione anche il software per la gestione degli interventi, con applicazioni dedicate per calendarizzare i tempi, le richieste di intervento, la presenza in aula e la registrazione del voto. Si tratta di un investimento programmato da Palazzo Alvaro e dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che rende l’aula ‘Repaci’ sempre più al passo con i tempi della democrazia contemporanea.

